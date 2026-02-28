Settore giovanile



Viareggio Cup, arriva la prima vittoria

mercoledì, 11 marzo 2026, 17:15

Con tre reti realizzate nel primo tempo, letteralmente dominato, la Lucchese si aggiudica la seconda gara del girone eliminatori della Viareggio Cup. Contro il Signa finisce 3-0 grazie alle reti di Chiesa (al 6' e al 26′ Chiesa) e di Piroli al 38'. Con questo successo ottenuto sul campo di Capezzano Pianore, i rossoneri di mister Tempesti restano in piena corsa per il passaggio del turno e si portano la secondo posto nel girone.

Nell'altro incontro, il Sassuolo ha battuto nettamente l'Uyss New York per 6-0. La classifica vede la squadra emiliana a punteggio pieno con 6 punti, seguito proprio dalla Lucchese con 4 e poi Uyss New York a 1 e Signa a 0. Nell'ultimo turno del girone eliminatorio i rossoneri incontreranno il Sassuolo venerdì prossimo al Centro Sportivo Mapei Football Center: con un pari o una vittoria la qualificazione agli ottavi sarebbe matematica, altrimenti andrà visto cosa faranno le altre due formazioni, ma è chiaro che il pesante passivo rimediato dagli statunitensi questo pomeriggio può risultare determinante in caso di arrivo a pari punti. Senza considerare che saranno ripescate anche le due migliori terze classificate dei tre gironi di ciascun gruppo. Gli ottavi di finale sono praticamente a un passo.