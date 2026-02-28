Viareggio Cup, arriva la prima vittoria

Settore giovanile
mercoledì, 11 marzo 2026, 17:15
Con tre reti realizzate nel primo tempo, letteralmente dominato, la Lucchese si aggiudica la seconda gara del girone eliminatori della Viareggio Cup. Contro il Signa finisce 3-0 grazie alle reti di Chiesa (al 6' e al 26′ Chiesa) e di Piroli al 38'. Con questo successo ottenuto sul campo di Capezzano Pianore, i rossoneri di mister Tempesti restano in piena corsa per il passaggio del turno e si portano la secondo posto nel girone.
Nell'altro incontro, il Sassuolo ha battuto nettamente l'Uyss New York per 6-0. La classifica vede la squadra emiliana a punteggio pieno con 6 punti, seguito proprio dalla Lucchese con 4 e poi Uyss New York a 1 e Signa a 0. Nell'ultimo turno del girone eliminatorio i rossoneri incontreranno il Sassuolo venerdì prossimo al Centro Sportivo Mapei Football Center: con un pari o una vittoria la qualificazione agli ottavi sarebbe matematica, altrimenti andrà visto cosa faranno le altre due formazioni, ma è chiaro che il pesante passivo rimediato dagli statunitensi questo pomeriggio può risultare determinante in caso di arrivo a pari punti. Senza considerare che saranno ripescate anche le due migliori terze classificate dei tre gironi di ciascun gruppo. Gli ottavi di finale sono praticamente a un passo.
lunedì, 9 marzo 2026, 18:50
Inizia con un pareggio il cammino della Lucchese nella Viareggio Cup 2026. Apre le marcature al 27' Martino Ragghianti tramutando in gol un calcio d'angolo con un bel tiro al volo di destro. Il vantaggio dura lo spazio di sette minuti perché al 34' Nitkin pareggia per gli statunitensi
domenica, 8 marzo 2026, 11:23
Grazie alla larga vittoria con il San Donato (7-0 il risultato finale) i ragazzi di mister Tempesti restano al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dal Viareggio
sabato, 7 marzo 2026, 16:46
Rossoneri inseriti nel Girone 3, insieme a UYSS New York e Sassuolo. L’esordio è in programma lunedì 9 marzo alle ore 14:30 contro la UYSS New York presso il Campo sportivo La Pruniccia di Strettoria (LU).
sabato, 28 febbraio 2026, 19:15
Vittoria importante in casa dello Stiava per i ragazzi della Juniores della Lucchese, che superano gli avversari con 7 reti. Apre le marcature dopo soli 5' Ouadjaout e, prima della mezz'ora, Riccardo Chiesa raddoppia. Nella ripresa i rossoneri dilagano