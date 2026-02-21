Settore giovanile



Viareggio Cup, la Lucchese fa pari all'esordio

lunedì, 9 marzo 2026, 18:50

Inizia con un pareggio il cammino della Lucchese nella Viareggio Cup 2026. Apre le marcature al 27' Martino Ragghianti tramutando in gol un calcio d'angolo con un bel tiro al volo di destro. Il vantaggio dura lo spazio di sette minuti perché al 34' Nitkin è al posto giusto al momento giusto e, sugli sviluppi di un cross da sinistra, trova il gol che fissa il risultato sul definitivo 1-1. Nello stesso girone il Sassuolo si impone 6-0 sul Signa, prossima avversaria della Lucchese: contro i gialloblu della provincia di Firenze la partita è in programma mercoledì 11 marzo alle ore 14:30 al "Maggi-Matteucci" di Capezzano Pianore.

Lucchese-Uyss New York 1-1



LUCCHESE: Ennached, Chiesa, Xeka, Biagiotti, Cristofani, Scaglione, Daly, Ragghianti, Callarà, Mastacchi (62' Ouadjaout), Noto (67' Piroli)

A disp.: De Notter, Murariu, Nannizzi, Betti, Petroni, Ezzahery, Taddei, Maccioni, Hasa, Ulivi, Tesi, Giorgetti

All.: Alessandro Tempesti



U.Y.S.S. NEW YORK: Munoz, Serna (89' Sosa Lopez), Nitkin (66' Obaidi), Kathiashvili (89' Mitchell), Bruno (64' Candela), Russo, Reffo, Malvataj, Brusi (89' Lopez), Giannini (64' Moran), Casolare (76' Guardascione)

A disp.: Romano, Dininno



ARBITRO: Taverni di Pisa

RETI: 27' Ragghianti, 34' Nitkin

NOTE: ammoniti Kathiashvili, Candela, Ragghianti, Malvataj, Daly