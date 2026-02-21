Viareggio Cup, la Lucchese fa pari all'esordio

Settore giovanile
lunedì, 9 marzo 2026, 18:50
Inizia con un pareggio il cammino della Lucchese nella Viareggio Cup 2026. Apre le marcature al 27' Martino Ragghianti tramutando in gol un calcio d'angolo con un bel tiro al volo di destro. Il vantaggio dura lo spazio di sette minuti perché al 34' Nitkin è al posto giusto al momento giusto e, sugli sviluppi di un cross da sinistra, trova il gol che fissa il risultato sul definitivo 1-1. Nello stesso girone il Sassuolo si impone 6-0 sul Signa, prossima avversaria della Lucchese: contro i gialloblu della provincia di Firenze la partita è in programma mercoledì 11 marzo alle ore 14:30 al "Maggi-Matteucci" di Capezzano Pianore.
Lucchese-Uyss New York 1-1
LUCCHESE: Ennached, Chiesa, Xeka, Biagiotti, Cristofani, Scaglione, Daly, Ragghianti, Callarà, Mastacchi (62' Ouadjaout), Noto (67' Piroli)
A disp.: De Notter, Murariu, Nannizzi, Betti, Petroni, Ezzahery, Taddei, Maccioni, Hasa, Ulivi, Tesi, Giorgetti
All.: Alessandro Tempesti
U.Y.S.S. NEW YORK: Munoz, Serna (89' Sosa Lopez), Nitkin (66' Obaidi), Kathiashvili (89' Mitchell), Bruno (64' Candela), Russo, Reffo, Malvataj, Brusi (89' Lopez), Giannini (64' Moran), Casolare (76' Guardascione)
A disp.: Romano, Dininno
ARBITRO: Taverni di Pisa
RETI: 27' Ragghianti, 34' Nitkin
NOTE: ammoniti Kathiashvili, Candela, Ragghianti, Malvataj, Daly
domenica, 8 marzo 2026, 11:23
Grazie alla larga vittoria con il San Donato (7-0 il risultato finale) i ragazzi di mister Tempesti restano al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dal Viareggio
sabato, 7 marzo 2026, 16:46
Rossoneri inseriti nel Girone 3, insieme a UYSS New York e Sassuolo. L’esordio è in programma lunedì 9 marzo alle ore 14:30 contro la UYSS New York presso il Campo sportivo La Pruniccia di Strettoria (LU).
sabato, 28 febbraio 2026, 19:15
Vittoria importante in casa dello Stiava per i ragazzi della Juniores della Lucchese, che superano gli avversari con 7 reti. Apre le marcature dopo soli 5' Ouadjaout e, prima della mezz'ora, Riccardo Chiesa raddoppia. Nella ripresa i rossoneri dilagano
sabato, 21 febbraio 2026, 17:54
La formazione di mister Tempesti batte anche il Valdottavo in quello che era un vero e proprio scontro diretto e rimane attaccata alle primissime posizioni: Chiesa porta in vantaggio i rossoneri, poi pareggiano gli ospiti ma Morisi nella ripresa trova il gol vincente