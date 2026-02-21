Banca di Pescia

BL Colorificio

panda estivo 2025

Panda

Settore giovanile

Viareggio Cup, la Lucchese fa pari all'esordio

lunedì, 9 marzo 2026, 18:50

Inizia con un pareggio il cammino della Lucchese nella Viareggio Cup 2026. Apre le marcature al 27' Martino Ragghianti tramutando in gol un calcio d'angolo con un bel tiro al volo di destro. Il vantaggio dura lo spazio di sette minuti perché al 34' Nitkin è al posto giusto al momento giusto e, sugli sviluppi di un cross da sinistra, trova il gol che fissa il risultato sul definitivo 1-1. Nello stesso girone il Sassuolo si impone 6-0 sul Signa, prossima avversaria della Lucchese: contro i gialloblu della provincia di Firenze la partita è in programma mercoledì 11 marzo alle ore 14:30 al "Maggi-Matteucci" di Capezzano Pianore.  
Lucchese-Uyss New York 1-1


LUCCHESE: Ennached, Chiesa, Xeka, Biagiotti, Cristofani, Scaglione, Daly, Ragghianti, Callarà, Mastacchi (62' Ouadjaout), Noto (67' Piroli)
A disp.: De Notter, Murariu, Nannizzi, Betti, Petroni, Ezzahery, Taddei, Maccioni, Hasa, Ulivi, Tesi, Giorgetti
All.: Alessandro Tempesti

U.Y.S.S. NEW YORK: Munoz, Serna (89' Sosa Lopez), Nitkin (66' Obaidi), Kathiashvili (89' Mitchell), Bruno (64' Candela), Russo, Reffo, Malvataj, Brusi (89' Lopez), Giannini (64' Moran), Casolare (76' Guardascione)
A disp.: Romano, Dininno

ARBITRO: Taverni di Pisa
RETI: 27' Ragghianti, 34' Nitkin
NOTE: ammoniti Kathiashvili, Candela, Ragghianti, Malvataj, Daly 

caffè bonito

Banca di Pescia

MAV

panda home

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

BL Colorificio

panda estivo 2025

Panda

Altri articoli in Settore giovanile

domenica, 8 marzo 2026, 11:23

Juniores, i rossoneri continuano la rincorsa

Grazie alla larga vittoria con il San Donato (7-0 il risultato finale) i ragazzi di mister Tempesti restano al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dal Viareggio

sabato, 7 marzo 2026, 16:46

La Lucchese torna alla Viareggio Cup

Rossoneri inseriti nel Girone 3, insieme a UYSS New York e Sassuolo. L’esordio è in programma lunedì 9 marzo alle ore 14:30 contro la UYSS New York presso il Campo sportivo La Pruniccia di Strettoria (LU).

sabato, 28 febbraio 2026, 19:15

Juniores, ancora un successo rotondo

Vittoria importante in casa dello Stiava per i ragazzi della Juniores della Lucchese, che superano gli avversari con 7 reti. Apre le marcature dopo soli 5' Ouadjaout e, prima della mezz'ora, Riccardo Chiesa raddoppia. Nella ripresa i rossoneri dilagano

sabato, 21 febbraio 2026, 17:54

Ancora una vittoria per gli Juniores rossoneri

La formazione di mister Tempesti batte anche il Valdottavo in quello che era un vero e proprio scontro diretto e rimane attaccata alle primissime posizioni: Chiesa porta in vantaggio i rossoneri, poi pareggiano gli ospiti ma Morisi nella ripresa trova il gol vincente

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

MAV

panda home

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti