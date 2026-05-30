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Under 19, missione compiuta: è finale in Coppa Toscana

sabato, 13 giugno 2026, 19:51

La Lucchese Under 19 di mister Tempesti approda alla finale di Coppa Toscana grazie al successo maturato al Porta Elisa contro l'Atletico Levane Leona, una gara che i padroni di casa hanno controllato praticamente dall'inizio alla fine e che consente ora di poter provare ad alzare il trofeo già nella prossima settimana, un risultato che darebbe indubbiamente prestigio per il rinato settore giovanile guidato da Massimo Morgia.

L'avvio è subito rossonero: la prima occasione è al 5' con Xeka che sfiora il palo con un tiro da fuori. Tre minuti dopo il vantaggio: Ragghianti a centro area si districa benissimo e fulmina in diagonale Bardelli. I ragazzi di mister Tempesti non allentano la presa. Al 22' però Travaglini prende una traversa con Ennached battuto, Focardi la butta dentro ma per l'arbitro è in fuorigioco. Quattro minuti dopo è Ragona a impegnare Ennached che si distende molto bene sulla sua destra. La risposta è affidata a un diagonale di Bossini respinto da Bardelli. Il raddoppio arriva al 31': mattatore assoluto è Xeka che parte in diagonale, scambia con Sansaro e scarica in porta: tutto bellissimo. Allo scadere Favre ha la palla per chiudere il match, ma perde l'attimo davanti al portiere avversario.

Nella ripresa è Sansaro a rendersi subito pericoloso, sono gli ospiti che provano però a recuperare il terreno alzando il baricentro. Con risultati comunque modesti. Al 21' è Ragghianti ad avere la palla buona, ben imbeccato, ma conclude sul portiere ospite in uscita. Al 33' sussulto degli ospiti con Focardi, ma Ennached è attento e respinge con i piedi, il portiere rossonero si ripete pochi minuti dopo, mentre le due squadre si sono inevitabilmente allungate dopo una gara ben giocata su entrambi i fronti, ma rimane infortunato nello scontro con un avversario e deve abbandonare il campo. C'è tempo in pieno recupero anche per il terzo gol, siglato da Piroli. Giovedì prossimo allo stadio delle Due Strade di Firenze i rossoneri troveranno il Signa che ha superato per 1-0 l'Invictasauro.

Lucchese-Atletico Levane Leona 3-0

Lucchese: Ennached (38' st De Notter), Bossini, Sharka, Pagliai, Xeka, Cristofani, Favre 13' st Quadjaout), Onu (34' st Piroli), Ragghianti, Morisi, Sansaro. A disp. Nannizzi, Taddei, Maccioni, Ulivi, Betti, Scaglione. All. Tempesti.

Atletico Levane Leona: Bardelli, Visani Lalli (19' st Vivoli), Acciarino, Belquaid (43' st Cardo), Martelli, Bonaccini, Rida, Ragona (19' st Cerrato), Focardi, Travaglini, Messina. A disp. Redditi, De La Cruz, Bonci, Neroni, Neri, Gironi. All. Basagni.

Arbitro: Turini di Pontedera.

Reti: 5' pt Ragghianti, 31' pt Xeka. 46' st Piroli.

Note. Ammoniti: Travaglini. Angoli: 2-2. Spettatori 200 circa.

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