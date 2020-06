Basket Le Mura



Basket Le Mura: ecco il nuovo sito web

sabato, 27 giugno 2020, 17:41

di emanuela lo guzzo



Tempo di novità in casa del Basket Le Mura. È on line il nuovo sito del club biancorosso, ricco di contenuti, spazi e sezioni nuove. A dispetto della stagione sportiva mozzata, della pausa forzata e dell’incertezza su modi e tempi di ripresa dell’attività, la società del Presidente Rodolfo Cavallo non ha tradito la sua natura dinamica e intraprendente, portando avanti il proprio progetto con grande spirito ed entusiasmo. Dopo le conferme di coach Iurlaro – il cui vice sarà Lorenzo Puschi -, delle giovani Smorto, Orsili e Pastrello (queste ultime due reduci dalla maturità scientifica), della slovacca Ivana Jakubcova e degli ingaggi importanti di Russo, Miccoli, Spreafico, Williams e Tunstull, ecco il cambiamento del sito web, ridisegnato, migliorato e completato in molti aspetti.

"Abbiamo deciso di rinnovare la nostra principale vetrina – afferma il Presidente Cavallo - dopo un paio di anni: un restyling reso necessario dalla crescente importanza dei social nella comunicazione sportiva, sia per i nostri tifosi che per gli sponsor, attuali e potenziali. Sono personalmente molto contento del risultato; in particolare mi hanno colpito alcune novità che ho trovato davvero originali come il "wikilemura", che consente di ripercorrere le biografie di tutte le atlete che hanno indossato la nostra maglia, oltre all'inserimento delle pagine Facebook nelle nostre sezioni. Sono particolarmente orgoglioso, inoltre, della sezione dei progetti che concede una meritata vetrina al nostro grande impegno anche fuori dal campo. Invito tutti a votare nel sito sulla apposita sezione dedicata ai sondaggi. Ogni consiglio è ben accetto".

La home è subito di impatto, con le news, i social e il roster in evidenza, mentre dal menù a tendina si accede alle varie sezioni: dalla società, al campionato, ai progetti, alla galleria - divisa in immagini, video e divertenti social shoots – fino ai contatti e al settore giovanile. Interessante l’area news suddivisa in press corner, mondo basket e archivio e molto accurata anche la sezione dedicata agli sponsor. Font pulito e leggibile, ottimizzazione per dispositivi mobili e chat per interagire con i visitatori e rispondere alle loro domande completano il quadro dell’ennesimo lavoro ben fatto. Non resta che riempire il sito di buoni risultati.