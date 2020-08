Basket Le Mura



Nasce Lucca Academy Basket

mercoledì, 26 agosto 2020, 15:38

di emanuela lo guzzo

Tempo di sinergie e nuove collaborazioni per la palla a spicchi lucchese. Dall’unione di intenti di Basket Le Mura e Basketball Club Lucca, nasce Lucca Academy Basket, il nuovo progetto dedicato al minibasket e non solo. Presentato questa mattina presso Ego Wellness Resort di Renato Malfatti - da sempre vicino e attento alle esigenze di entrambi i club - il disegno prevede lo sviluppo di una serie di punti tesi a cementare un sodalizio molto importante per il basket cittadino. Minibasket ma anche marketing con una bella iniziativa relativa alla campagna abbonamenti illustrata dal responsabile marketing le Basket Le Mura, Massimo Branchetti. E un maggiore coinvolgimento degli atleti delle prime squadre di entrambi i club che faranno da testimonial per le varie campagne di sensibilizzazione volte ad attrarre nuovi iscritti ma soprattutto nuovi sponsor.

“In questo particolare momento – afferma il Presidente del Basket Le Mura Rodolfo Cavallo - che ci toglie una delle cose più importanti come il sorriso, abbiamo trovato la forza di impegnarci per far nascere un progetto comune. Unirsi significa avere sinergie e obiettivi in comune che vadano oltre le logiche del proprio orticello. Siamo qui per il bene dello sport lucchese e per costituire insieme un nuovo punto di riferimento per le famiglie. Partiamo da minibasket perché intendiamo rimarcare la necessità che i bambini crescano in modo sano, in una corretta socialità e nel rispetto”. Alle parole di Cavallo hanno fatto eco quelle di Matteo Benigni, Presidente del Basketball Club Lucca: “Sono emozionato e orgoglioso di far parte di questo progetto. Dopo le vicende legate al covid, abbiamo pensato che fosse naturale metterci in contatto con la principale realtà cestistica cittadina per proporre una collaborazione. Dopo la condivisione di idee e principi, abbiamo creato subito un comitato operativo che in poco più di un mese è riuscito a concretizzare le idee. Sono felice che il punto di partenza siano i bambini perché è da lì che si deve iniziare a lavorare per far crescere loro la passione che possa portarli a diventare protagonisti di questo sport e a dare maggiore dignità all’intero movimento”.

Alla presidenza della nuova Asd Lucca Academy Basket, ci sarà Marco Terigi: “Ho accettato l’incarico di Presidente di garanzia con molta soddisfazione ritenendo che questo progetto fosse necessario per la sopravvivenza del movimento. Nasce raccogliendo le esperienze da ambo le parti per arrivare a un reclutamento più ampio. Il progetto ha una notevole valenza sociale e ci tengo a ringraziare le istituzioni per esserci venute incontro sia sotto il profilo economico, con il quasi azzeramento delle tariffe relative alle concessioni, sia per risposto positivamente alle richieste legate agli spazi. Ci auguriamo che le nostre campagne di reclutamento diano esiti per i quali sia necessario disturbare ancora l’amministrazione per la richiesta di nuovi spazi. Speriamo inoltre di avere una buona risposta anche dalla città e dal mondo imprenditoriale il cui sostegno sarebbe per noi molto importante”.

Entusiasta del progetto anche il vice-presidente e referente per il settore giovanile del Basketball Club Lucca, Ugo Donati il quale ha sottolineato la comunione di intenti e la volontà di valorizzazione del minibasket.

La nuova Asd si avvarrà di due figure di riferimento dal comprovato spessore: Giacomo Stefani in qualità di responsabile tecnico e Andrea Calistri come responsabile gestionale e amministrativo.

Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, i prezzi della scorsa stagione sono rimasti inalterati, verrà applicato uno sconto del 25% agli abbonati dello scorso anno e inoltre è previsto un pacchetto scontato per chi sottoscriverà la tessera sia per l’A1 femminile che per la serie C Gold maschile.

Le quote relative all’iscrizione dei bambini sono inferiori a quelle delle passate stagioni e comprendono il kit abbigliamento e l’abbonamento alle gare di entrambe le prime squadre.

Per l’amministrazione provinciale è intervenuta la consigliera Teresa Leone che si è detta felice di condividere questo progetto affinché sia un veicolo di contrasto dell’odierna povertà educativa, mentre per l’amministrazione comunale, in rappresentanza dell’assessore Raggianti impossibilitato a presenziare, è intervenuto il consigliere Leonardo Dinelli il quale, dopo aver ribadito la valenza educativa e formativa dello sport, ha evidenziato l’importanza di questo accordo che valorizza il movimento complessivo, confermando la volontà delle istituzioni di appoggiare questo progetto.