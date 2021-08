Basket Le Mura



Parte la preparazione del Basket Le Mura: "Obiettivo play off"

lunedì, 23 agosto 2021, 17:24

Tempo di raduno in casa del Basket Le Mura che quest'oggi ha iniziato la preparazione al PalaTagliate in vista della prossima stagione che si annuncia all'insegna dei tanti cambiamenti maturati in questi ultimi mesi sia nello staff tecnico che nel roaster. A fare gli onori di casa e confrontarsi per primo con la stampa, coach Luca Andreoli che si dichiara ottimista per il campionato che va a cominciare.

"Abbiamo l'obiettivo di centrare i play off e rientrare nella Coppa Italia – spiega – conosco quasi tutte le giocatrici e questo potrà essere un vantaggio per quanto vestino per la prima volta la maglia di Lucca. Crecheremo di fare un basket che trasmetta energia e carica a tutto l'ambiente per ricreare entusiasmo e vicinanza alla squadra. l nostri punti di forza? Coraggio, energia e voglia di battersi su ogni pallone. Sono soddisfatto dell'allestimento della squadra che ha svariate sfaccettature e giocatrici in grado di essere impiegate in più ruoli: un aspetto che può aiutarci nel corso della stagione sia in caso di infortuni che di cambiamenti per interpretare le partite. Il calendario che ci vede esordire con le più forti? Troveremo subito Schio che è da due mesi al lavoro e che è reduce dalla sconfitta nella finale scudetto, ma dobbiamo affrontarle tutte".

La società, in assenza del presidente Cavallo, ha preso la parola attraverso Luca Busico: "Veniamo da un'annata molto particolare le cui vicende sono inutili da ripercorrere: guardiamo piuttosto al presente e al futuro. Abbiamo voluto dare un cambio alla gestione, spero che la squadra faccia un buon campionato e alla presenza del pubblico, visto che senza di esso ha poco senso parlare di competizioni. Credo che le ultime due stagioni andrebbero per questo motivo messe con l'asterisco nell'albo d'oro di tutti gli sport. L capienza ridotta al 35% del palazzetto? Le attuali norme di legge sono deliranti e ve lo dice uno che le ha studiate perbene, e contrastano con l'articolo 32 della Costituzione, la percentuale di presenze non dovrebbe comunque crearci troppi problemi e abbiamo chiesto alla Prefettura, per il tramite del Comune, di avere quella percentuale sulla base della capienza strutturale, che pè nettamente superiore, e non quella effettiva. Permettemi di ringraziare Lidia Gorlin per quello che ha dato a questa società e il povero Vincenzo scomparso nei mesi scorsi: loro hanno creato il basket a Lucca, noi siamo solo degli umili continuatori".

Il direttore generale Ennio Zazzaroni si è invece soffermato sui criteri che hanno portato a costruire la squadra: "Le italiane sono tutte prime scelte, la straniera come sapete avevamo puntato su un altro nominativo, ma poi a conti fatti la scelta fatta ci permette di avere maggiore completezza. Abbiamo cercato equilibrio e giocatrici che il tecnico conoscesse di già, salvo eccezioni. Sono soddisfatto delle scelte fatte, le premesse sono di una squadra che si è presentata con tanto entusiasmo. Ora attediamo l'arrivo delle due americane con le quali il coach è in costante contatto".

Chi è invece già arrivata è il nuovo capitano, una vecchia conoscenza dei tifosi biancorossi, ovvero Maria Miccoli: "Molto contenta di essere tornata a Lucca e di poter lavorare con questo nuovo gruppo che per me ha un ottimo potenziale. Avremo modo di conoscersi e capire che alchimia ci sarà in campo. Personalmente, spero di migliorare il più possibile: conosco come lavora coach Andreoli e sono contenta di ritrovarlo: voglio dare il più possibile per la squadra".