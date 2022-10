Basket Le Mura



Gesam Gas e Lucca, ritorno in Sardegna sul parquet della Dinamo Sassari

venerdì, 7 ottobre 2022, 15:23

Giusto il tempo di assaporare la vittoria su Crema che per il Basket Le Mura Lucca è tempo di vigilia di campionato. Domani sera, palla a due alle 20.30, le biancorosse saranno di scena in casa della Dinamo Sassari nell’anticipo del terzo turno di campionato. Un impegno ostico al cospetto di una formazione profondamente rinnovata e reduce, oltre che dal positivo debutto in Serie A1, dal colpo esterno in Belgio nel match d’andata del preliminare di Eurocup. Eloquente il 96-51 rifilato dalle sarde al Kortrijk: la squadra di Antonello Restivo punta, senza mezza termini, a conquistare un posto nei playoff scudetto.

Dal canto suo il team di Luca Andreoli, privo dell’infortunata Agnew che nel pomeriggio odierno effettuerà una risonanza magnetica al ginocchio sinistro, volerà per la seconda nelle ultime due settimane in Sardegna. In una sfida che non presenta ex di turno, Lucca è chiamata a sfoderare una grande prestazione per tornare nella città dell’arborato cerchio con l’intera posta in palio. Rispetto alla squadra che nello scorso campionato guadagnò la permanenza in A1 tramite i playout, l’unica confermata risponde al nome di Cinzia Arioli. Di qualità la robusta campagna acquisti portata avanti dalla Dinamo, a cominciare dalle playmaker Debora Carangelo. Da Moncalieri è arrivato un prospetto interessante come l’ala Sara Toffolo mentre escono dalla panchina, fornendo un contributo importante, sia l’altra play Federica Mazza (ex Broni) che Giulia Ciavarella (ex Virtus Bologna), autrice di 14 punti nella sfida dell’Opening day contro Brescia. Rinnovato pure il comparto straniere che ha nel pivot della nazionale svedese Elin Gustavvson (16 punti e 6 rimbalzi) uno dei suoi punti di forza. Ottimo anche l’impatto della polacca Anna Makurat. Dalla Wnba, per la precisione da Connecticut, giungono la lunga Michelle Holmes e la guardia Samantha Thomas, proveniente dalle Phoenix Mercury. Nel primo turno di campionato le sarde hanno tirato con il 40% da due, con il 33% e catturato 47 rimbalzi.

Dinamo Sassari-Gesam Gas e Luce Lucca sarà diretta da Duccio Maschio, Fabio Ferretti e Cristina Mignogna.