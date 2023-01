Basket Le Mura



Basket Le Mura sul rinvio: "Due pesi e due misure"

sabato, 14 gennaio 2023, 22:00

Il Consiglio direttivo del Basket Le Mura Lucca desidera precisare la posizione del club in merito al rinvio della gara di domani contro Sassari. "La tutela delle atlete deve essere sempre messa al primo posto – si legge in una nota – ragion per cui abbiamo immediatamente disponibilità al rinvio e formulato alle cestiste coinvolte nell’incidente, la nostra più sincera vicinanza. Abbiamo atteso, comunque, la decisione della Federazione Italiana Pallacanestro in quanto unico organo competente. Appreso e accettato con serenità lo spostamento della partita che, egoisticamente parlando, non è di certo un vantaggio poiché creerà un doppio impegno settimanale, quando avremo le gare fondamentali per il raggiungimento del nostro obiettivo stagionale".

"Non rientra nei nostri compiti giudicare se, per fortuna, un lieve infortunio occorso a tre giocatrici il giorno prima del confronto, sia o meno un motivo valido per rinviare a data a destinarsi una partita. Al tempo stesso però, non possiamo esimerci dal ricordare il trattamento completamente diverso riservato nella stagione 2021-22 al Basket Le Mura Lucca. Allora febbre alta e sintomi riconducibili al Covid, regolarmente certificati dal medico legale, non furono sufficienti al rinvio della partita contro il Famila Schio, mandando in scena una non gara che ricorderemo a lungo. Siamo consapevoli che le squadre impegnate nelle competizioni europee possano ricevere un occhio di attenzione. Ci domandiamo solo cosa sarebbe successo a parti invertite. Anzi, meglio di no poiché la risposta l’abbiamo già avuta il 30 marzo 2022. Rinnovando gli auguri di pronta guarigione alle tesserate della Dinamo Sassari, preghiamo tutti di mantenere la giusta lucidità nel momento di prendere delle valutazioni".