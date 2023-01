Basket Le Mura



Gesam Gas e Luce Lucca, ritorno in campo nella tana di LupeBasket

sabato, 21 gennaio 2023, 10:28

Nuova trasferta per il Basket Le Mura. Domani sera, palla a due fissata per le 18, le biancorosse saranno di scena sul parquet del Fila San Martino di Lupari, ottava forza del torneo con 16 punti e compagine ricca di ex. A cominciare da coach Lorenzo Serventi, passando per Francesco Russo, Silvia Pastrello per chiudere con Agnieszka Kaczmarczyk. Impegno difficile per capitan Maria Miccoli e compagne che, complice la forzata domenica di stop, sono state raggiunte a quota quattro da un Brixia Basket capace di superare l’E-Work Faenza.

Le condizioni di Treffers, alle prese con un malanno al ginocchio destro, sono monitorate costantemente dallo staff medico lucchese. Per questa trasferta patavina, il Gesam Gas e Luce dovrà mettere in campo quello spirito battagliero dimostrato nell’ultimo quarto della sfida di Crema. Nel match d’andata, rimasto in equilibrio soltanto nei primi dieci minuti, le giallonere si imposero per 60-75 grazie a un’invidiabile precisione al tiro (52% da due e 32% dall’arco). Le protagoniste del blitz veneto furono Dedic e Kaczmarczyk, 15 punti a testa, Russo e Milazzo (14,4 punti di media). L’altra osservata speciale per la difesa biancorossa risponde al nome di Delicia Washington, guardia statunitense capace di snocciolare 13,1 punti a serata.

San Martino sta viaggiando a una media di 67,1 punti, tirando con il 43% da due e con il 31% dall’arco. Sono 34,5 i rimbalzi catturati a serata dalle cestiste allenate da Lorenzo Serventi. Fissato per mercoledì 1 marzo, palla a due alle 20, il recupero al PalaTagliate della sfida tra le biancorosse e la Dinamo Sassari Fila San Martino di Lupari-Gesam Gas e Luce Lucca sarà diretta da Paolo Puccini, Maria Giulia Forni e Andrea Cassinadri.