Basket Le Mura



Gesam Gas e Luce Lucca, nuova trasferta veneta a Schio

sabato, 4 marzo 2023, 11:09

Smaltita la delusione dell’immeritata sconfitta subito nel recupero contro la Dinamo Sassari, il 78-79 finale non rende merito all’ottima prova sciorinata dalle biancorosse, per il Basket Le Mura Lucca è nuovamente tempo di vigilia di campionato. Domani sera, palla a due alle 18, capitan Miccoli e compagne saliranno al PalaRomare di Schio per confrontarsi con la capolista Famila Wuber. Un impegno difficilissimo per il team di Luca Andreoli, fresco di nomina a Ct della nazionale italiana Under 19 che dal 15 al 23 luglio disputerà a Madrid i mondiali di categoria. Al comando della Techfind Serie A1, principale favorita per le Final Eight di Coppa Italia e qualificate ai quarti di finali di Eurolega, dove le orange affronteranno Valencia, il team di coach Dikaioulakos punta a un clamoroso “triplete”. Lucca, che mercoledì 8 marzo avrà l’importante match interno contro Moncalieri, cercherà di offrire una prova coriacea, giocando la sua pallacanestro senza snaturarsi in base all’avversario che ha davanti. L’unica ex del confronto, il terzo stagionale considerando anche la semifinale di Supercoppa italiana, risponde al nome di Martina Crippa.

Il match d’andata, disputato lo scorso 19 novembre, terminò con il punteggio di 76-98 in favore di Schio. Rispetto a quella partita le orange, tanto per non farsi mancare niente, hanno deciso di inserire un’altra giocatrice nel comparto straniere. Dalle turche di Hatay, una delle città maggiormente coinvolte nel terribile terremoto dello scorso 6 febbraio, è arrivata la lunga lituana Egle Sventoraite. Il tecnico greco ha dunque l’imbarazzo della scelta. Il blocco italiano rappresenta una garanzia di regolarità ed esperienza grazie a Martina Bestagno, Elisa Penna, Giorgia Sottana e Jasmine Keys. Le straniere, eccezion fatta per Zahui (peraltro lunga di ottimo livello), sono elementi di primo piano pure in Wnba. La playmaker Marina Mabrey (19,3 punti di media), l’ala Rhnye Howard (18 punti), il pivot spagnolo Astou Ndour (13 punti e 8 rimbalzi a partita) e la guardia belga Kim Mestdagh non hanno bisogno di grandi presentazioni.

Numeri alla mano, Schio viaggia a una media di 83,6 punti, tirando da due con il 53% e con il 38% dall’arco. Sono 38,9 i rimbalzi catturati a serata dalle venete.

Famila Wuber Schio-Gesam Gas e Luce Lucca sarà diretta da Alessio Dionisi, Daniele Calella e Chiara Corrias.