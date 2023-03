Basket Le Mura



Al Gesam Gas e Luce Lucca un pesante scontro diretto: Moncalieri deve arrendersi

mercoledì, 8 marzo 2023, 23:52

78-60 (21-13, 43-31 e 56-47)

Gesam Gas e Luce Lucca: Pellegrini, Cappellotto, Treffers 21, Natali 19, Tulonen 2, Parmesani 2, Bocchetti 3, Miccoli 12, Valentino, Gilli 2, Frustaci 2 e Morrison 15 Allenatore: Luca Andreoli

Akronos Tech Moncalieri: Sagerer 14, Arianna Landi 6, Reggiani 11, Sklepowicz, Alessia Landi ne, Katshitshi 4, Westbeld 9, Mitchell 6, Salvini 2, Nicora ne, Jakpa e Giacomelli 8 Allenatore: Marco Spanu

Arbitri: Giacomo Dori, Duccio Maschio e Cristina Mignogna

Vittoria tanto meritata quanto importante per il Basket Le Mura Lucca nell’ultimo turno infrasettimanale della stagionale regolare. Il 78-60 finale ai danni dell’Akronos Tech Moncalieri, oltre a ribaltare in favore delle biancorosse la differenza canestri, consente alla squadra di Andreoli di avere la certezza di evitare l’ultimo posto. Da stasera, infatti, è matematica la retrocessione diretta in A2 della Rmb Brixia Basket, che nelle sue restanti ultime due giornate potrebbe soltanto agganciare a quota otto punti la Bruschi S.Giovanni Valdarno, avanti però negli scontri diretti rispetto alle bresciane. Grande prova di solidità di Lucca, con quattro giocatrici in doppia cifra (Treffers 21, Natali 19, Morrison 15 e Miccoli 12 e 14 rimbalzi), brava nel resistere mentalmente alla sfuriata di Moncalieri nel terzo quarto. A tre turni dal termine, Lucca può ancora rosicchiare qualche posizione nella griglia playout; Faenza due punti mentre le gialloblù piemontesi hanno quattro lunghezze di margine. Per la squadra di Spanu, tenuta in vita dall’aritmetica nella corsa al nono posto, le note positive di serata sono le prove dell’ex Erica Reggiani (11 punti) e dell’austriaca Sagerer (14 punti).

La recuperata Treffers, capitan Miccoli, Natali, Frustaci e Morrison è il quintetto iniziale scelto da coach Andreoli. Le piemontesi replicano con Westbeld, Katshitshi, Mitchell, Arianna Landi e Reggiani. In avvio di primo quarto le difese faticano a contenere i centri avversari: Westbeld e Treffers ringraziano. Sull’8-8 ci pensa un canestro dell’ispirata ala orange a spezzare l’equilibrio. È la numero 8 locale l’indiscussa protagonista di questa frazione, nella quale tocca già la doppia cifra di punti. Sul 18-10, con 2’38’’ da giocare, Spanu chiama un time-out per spezzare il ritmo locale. Minuto di sospensione che sortisce l’effetto inverso con la tripla di Giulia Natali.

I successivi dieci minuti si aprono con un piazzato di Treffers, costretta a uscire pochi istanti più tardi dopo aver commesso il secondo fallo della sua partita. Appena messo piede sul parquet, Parmesani e Tulonen forniscono il proprio mattoncino alla causa. Moncalieri, con l’attacco inceppato, cerca di affidarsi a Westbeld, letale dall’arco per il momentaneo 27-18. Immediata la replica, con la stessa moneta, di Sara Bocchetti. Sfortunate le piemontesi quando, attorno alla metà del secondo quarto, perdono per infortunio Mitchell. La guardia statunitense, comunque, ritroverà il proprio posto dopo l’intervallo lungo. Arianna Landi ed Erica Reggiani, le due ex di turno della serata, riportano Moncalieri sui due possessi da recuperare su 34-28. Come nei giorni migliori, il team di Andreoli costruisce le proprie fortune dalla linea dei 6.75 metri: i bersagli centrati due volte da Natali e uno da Morrison. A fine primo tempo il tabellone del PalaTagliate recita 43-31.

Al rientro dagli spogliatoi le gialloblù piemontesi paiono trasformate. Il grande agonismo difensivo, unito a una Sagerer in versione cecchino, mandano in tilt i meccanismi offensivi di Lucca. La tripla di capitan Giacomelli vale il 49-43, intervallato dai primi due punti della serata di Maria Miccoli. Sarà l’ala triestina a condurre fuori dalle “secche” il Gesam Gas e Luce Lucca, con Moncalieri risalita fino al 51-47. I cinque punti filati del capitano locale permette alle padrone di casa di aprire gli ultimi dieci minuti sul 56-47. Il tratto conclusivo dell’incontro, al netto di qualche sprazzo di Sagerer e Reggiani, si colora di marca biancorossa. Miccoli, Natali, Morrison e Treffers (pure una tripla a referto per lei) chiudono i giochi sul 74-56.