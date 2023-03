Basket Le Mura



Basket Le Mura Lucca, contro Faenza uno spareggio con vista playout

sabato, 25 marzo 2023, 14:19

Il primo turno degli spareggi retrocessione inizierà giovedì 6 aprile ma domani al PalaTagliate, palla a due alle 18, Gesam Gas e Luce Lucca ed E-Work Faenza daranno vita a un importante “antipasto” con il palio il decimo posto, la migliorare posizione possibile per affrontare la post season. Separate da due punti in classifica in favore delle lucchesi, con il quarto successo consecutivo il team di Luca Andreoli si garantirebbe questa piazza, con annessa l’opportunità di giocare l’eventuale gara-3 davanti al pubblico amico. Una prospettiva allettante pure per Faenza, reduce dall’avvicendamento in panchina tra Simona Ballardini e il suo vice Giovanni Sferruzza. In caso di colpo di esterno, l’E-Work chiuderebbe davanti a capitan Miccoli e compagne in virtù della vittoria maturata nella gara d’andata (72-66). Servirebbe la calcolatrice, invece, per stabilire la decima posizione qualora si materializzasse un arrivo a quota 14 a pari punti tra Lucca, Faenza e Moncalieri, che riceve in casa la visita della Passalacqua Ragusa. Tutti scenari rimandati però alla sirena conclusiva del confronto del PalaTagliate. Una sfida dunque fondamentale, che le biancorosse affronteranno ben consapevoli delle qualità di Faenza.

Rispetto al match dello scorso 22 dicembre, l’E-Work ha sostituito nel roster la polacca Klaudia Niedzwiedzka con il pivot italo-americano Sierra Campisano, prelevata in prestito dal Famila Schio. Le principali bocche di fuoco delle romagnole rispondono ai nomi dell’esperta guardia Jori Davis (10,5 punti di media) e della lunga nigeriana Daemi Kunaiyi-Akpanah Pallas (15,7 punti e soprattutto 16,7 rimbalzi a partita che ne fanno da anni la migliore specialista del fondamentale in Serie A1). Profondo e ricco di alternative, in grado di cambiare il corso della contesa, il cast di supporto, a cominciare dall’ala Elisa Policari di metterne 21 nel confronto del PalaBubani. Duttilità e dinamismo sono le armi predilette dell’islandese Sara Hinriksdottir mentre Rosa Cupido (8,5 punti e 2,3 assist di media), Giulia Moroni e Federica Franceschelli garantiscono esperienza nel comparto delle esterne. Le giovani Ashley Egwoh e Beatrice Baldi allungano il reparto delle lunghe.

Numeri alla mano le romagnole viaggiano a 67,6 punti di media, tirando da due con il 46% e da tre con il 26%. Sono 35,3 i rimbalzi catturati a partita da Faenza.

Gesam Gas e Luce Lucca - E-Work Faenza sarà diretta Mauro Moretti, Michele Centonza e Sebastiano Tarascio.