Basket Le Mura Lucca, al via i playout con la gara-1 al PalaEinaudi di Moncalieri

mercoledì, 5 aprile 2023, 14:26

Dopo dieci giorni di pausa, per Gesam Gas e Luce Lucca e Akronos Tech Moncalieri è arrivato il momento della verità. Domani sera al PalaEinaudi, palla a due fissata alle 20.30, andrà in scena gara-1 del primo turno playout tra le gialloblù, che dispongono del fattore campo in un’eventuale “bella”, e le biancorosse. I due confronti nella stagione regolare hanno prodotto un successo a testa (79-66 per le piemontesi all’andata e 78-60 per Miccoli e compagne al ritorno), ma sono precedenti che lasciano il tempo che trovano. Gli spareggi per non retrocedere sono tutto un’altra cosa.

Nella passata stagione, la prima della propria storia in A1, Moncalieri guadagnò la permanenza in categoria superando nel secondo round Broni. Per Lucca, invece, si tratterà del terzo playout dopo quelli, sempre vittoriosi, contro Napoli (annata 2010-2011) e Battipaglia (2020-21). Sono stati giorni intensi ma proficui per Luca Andreoli; il coach bolognese ha potuto finalmente lavorare con tutto il roster. Sedute di allenamento nelle quali nulla è stato lasciato al caso. Dal canto suo Spanu, tecnico di Moncalieri, può contare sul ritorno di Marzia Tagliamento. L’ala ex Schio, costretta a saltare quasi tutta la regular season a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, è scesa sul parquet per 23’, mettendo a referto otto punti, nel match interno contro la Passalacqua. Una freccia in più nell’arco delle torinesi. I punti di forza dell’Akronos Tech restano le tre straniere: dall’austriaca Sagerer, alle statunitensi Mitchell (15,3 punti) e Westbeld (17,2 punti e 9,4 rimbalzi). Importante il contributo fornito alla causa da capitan Giacomelli, Katshitshi e dall’ex di turno Reggiani e Arianna Landi.

Numeri alla mano, Moncalieri in campionato ha viaggiato di 62 punti a partita, tirato da 2 con 42% mentre da tre la percentuale realizzativa è stata pari al 27%. Sono stati 34,3 i rimbalzi catturati dalle cestiste gialloblù.

Akronos Tech Moncalieri-Gesam Gas e Luce Lucca sarà diretta da Alfio Daniele Foti, Marco Attard e Marco Barberio. Si replica con gara-2, questa volta al PalaTagliate, lunedì 10 aprile alle 18. Eventuale “bella” in programma venerdì 14 aprile alle 20.30 nuovamente in terra piemontese.