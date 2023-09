Basket Le Mura



Le Mura, bianco, rosse e... Green

giovedì, 28 settembre 2023, 15:38

Presso la Palestra Ego la presentazione della prossima stagione sportiva e della nuova partnership con Green Lucca spa. La società femminile, fino alla scorsa stagione 'satellite' del Basket Le Mura, si presenta per la prossima stagione del basket rosa in un contesto diverso, con nuovi obiettivi e nuove collaborazioni. Green Lucca spa, Investment Company del gruppo Green Utility, azienda leader nel settore degli impianti di energia rinnovabile, ha infatti deciso di unirsi alla famiglia Le Mura Spring Basketball come Main sponsor, supportando così la crescita e lo sviluppo della squadra lucchese.

La conferenza stampa si è svolta alla presenza della presidente delle Spring Rachele Settesoldi, nonché di numerosi dirigenti e membri dello staff, dell'assessore allo sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, del presidente di Green Lucca spa. Luigi Claroni e dell'ex presidente del Basket Le Mura Rodolfo Cavallo, che ha accettato con piacere il significativo invito.

La nostra principale missione prosegue come nei dodici anni precedenti - ha affermato la Presidente Settesoldi - cercando di avviare alla pallacanestro bambine e ragazze a partire dai 5 anni, anche se il nuovo contesto ci ha imposto un non semplice salto organizzativo e strutturale, ancora in divenire, con un occhio di attenzione al campionato di serie B, ora massima serie femminile a Lucca. Come già detto, la prima squadra ha visto diversi nuovi arrivi, tra cui due atlete ucraine, ma mantiene la sua base di ragazze cresciute nel nostro vivaio delle giovanili. Ringrazio amici vecchi e nuovi che hanno rinnovato, potenziato o iniziato un percorso con noi, in primis ovviamente Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Green Lucca spa con un progetto interessante e stimolante non solo sotto il profilo sportivo e che loro illustreranno meglio. Ringrazio inoltre la Palestra Ego per l'ospitalità e la possibilità che ci offre di potenziare la preparazione fisica delle nostre ragazze di prima squadra. Abbiamo ancora bisogno di tutti coloro che vogliono condividere con noi questa nuova stagione, ma non c'è dubbio che le presenze di oggi ci paiono significative e confortanti.

Spazio nel finale anche per una simpatica sfilata con protagoniste alcune giocatrici delle Mura Spring che hanno indossato le magliette di warm up pregara, frutto di una collaborazione con Lucca Crea e riportanti sul retro il poster della prossima edizione del festival. L'Amministratore Unico Nicola Lucchesi, pur impegnato a Milano nelle stesse ore per la presentazione della manifestazione 2023, non ha voluto far mancare un suo messaggio di saluti e un in bocca al lupo per la stagione sportiva che sta per iniziare.