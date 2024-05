Basket Le Mura



Si rafforza lo staff tecnico de Le Mura Spring

venerdì, 10 maggio 2024, 09:06

Ivan Dotto è il nuovo psicologo dello sport dello staff tecnico de Le Mura Spring. Nel mondo dello sport dal 1981, dapprima come ciclista agonista poi come allenatore e direttore sportivo, ha vinto vari titoli di settore. Dopo essersi laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche ed in Psicologia si è specializzato in Psicologia dello Sport ed ha iniziato ad operare in ambito sportivo a supporto della preparazione mentale di singoli atleti e di squadre, per aiutarli ad esprimere al meglio le proprie potenzialità sportive e ad ottimizzare la propria performance, gestendo al meglio i fattori emotivi che influenzano la prestazione.

"Sono davvero molto onorato dell'interesse dimostrato dalla dirigenza della squadra nei miei confronti - commenta Ivan - ed ho accettato con grande gioia la proposta di entrare a far parte dello staff. Il mio ruolo sarà quello di curare la preparazione mentale delle atlete per agevolarle ad esprimere al meglio le proprie capacità in campo. Ho già iniziato a pianificare l'attività, che coinvolgerà atlete ed allenatori dalla prima squadra fino ai gruppi giovanili, e non vedo l'ora di iniziare".