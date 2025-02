Green Lucca, impegno al Palatagliate contro Pink Basket Terni

Altri articoli in Basket Le Mura

lunedì, 17 febbraio 2025, 08:54

Ottima prestazione delle ragazze del Green Lucca che vincono in scioltezza sul parquet del Palagalli senza mai dare la possibilità alle avversarie di entrare veramente in partita. Efficaci come sempre in difesa, squadernano una prova convincente anche in attacco, sia in contropiede che a difesa schierata

domenica, 16 febbraio 2025, 11:29

La gara di andata, rinviata in infrasettimanale causa Comics, vide la vittoria delle Spring, che però dovettero attendere l'inizio del secondo tempo per allungare decisamente sulle avversarie, alle quali lasciarono tre soli punti in quindici minuti per poi controllare fino al termine

giovedì, 13 febbraio 2025, 09:03

Quindicesima vittoria per le Spring in campionato che consolidano il terzo posto e non perdono contatto dalle due capolista, ottenuta con una gara giocata a viso aperto e a tratti divertente: finisce 75-62 per le biancorosse

mercoledì, 12 febbraio 2025, 07:46

Appuntamento infrasettimanale per le ragazze del Green Lucca che attendono questo mercoledì il PF Prato sul parquet del Palatagliate.Tra amichevoli, campionato e Coppa Toscana si tratta del quarto incontro stagionale, con i precedenti tre sempre a favore delle lucchesi