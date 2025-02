Basket Le Mura



Green Lucca, impegno infrasettimanale contro Prato

mercoledì, 12 febbraio 2025, 07:46

Appuntamento infrasettimanale per le ragazze del Green Lucca che attendono questo mercoledì il PF Prato sul parquet del Palatagliate.

Tra amichevoli, campionato e Coppa Toscana si tratta del quarto incontro stagionale, con i precedenti tre sempre a favore delle lucchesi. In particolare nel turno di andata del campionato, le Spring si erano imposte alla palestra Toscanini per 39-70, mentre in semifinale di Coppa le lucchesi avevano passato il turno con il risultato di 58-48.

Dopo una serie di risultati positivi, Prato è uscita sconfitta dalla gara casalinga contro Pielle Livorno lo scorso sabato, mentre Lucca osservava il turno di riposo. Prato segna 57,1 punti/gara contro i 58,8 di Lucca, ma la maggiore differenza è sui punti subiti dove Lucca, miglior difesa del campionato, ne subisce 45,2 contro i 59 di Prato.

Motore della squadra delle laniere, con 34 minuti di utilizzo medio, è Martina Mandroni, che oltre a stare in regia è anche la miglior realizzatrice con 206 punti a referto, nonchè top scorer ospite da 3. Nel pitturato da attenzionare anche Sautariello e Ponzecchi, rispettivamente con 12,1 e 9,1 punti/gara in 30,13 e 28,17 minuti medi giocati.



"Prato è una buona squadra - l'analisi di coach Ferretti - con chiare gerarchie in campo ed un buon reparto lunghe. Quindi sarà basilare il controllo dei rimbalzi come abbiamo fatto all'andata. Dovremo partire subito determinate senza sottovalutare le avversarie, mettere pressione forte in difesa e trovare la qualità in attacco come nelle due ultime uscite contro Umbertide e contro Livorno."

La gara con inizio alle 21,15 sarà diretta da Riccardo Profeti di Rosignano M.mo e Tommaso Gigoni di Livorno.