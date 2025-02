Basket Le Mura



Green Lucca, nuova vittoria contro PF Prato

giovedì, 13 febbraio 2025, 09:03

Green Lucca Le Mura Spring - PF Prato 75-61 (22-14; 37-31; 56-43)

Le Mura Spring: Cerri 7, Capodagli 2, Caredio 3, Dianda 9, Tessaro* 13, Morettini* 9, Geremei 1, Valentino* 4, Chiti, Michelotti* 8, Papa n.e., Paulsson* 19. All.: Ferretti

PF Prato: Peri, Borghesi, Mandroni 12, Pagliai, Billi 4, Trucioni 12, Ponsecchi 5, Garatti 3, Pololo 4, Franchini 21. All.: Pilli.

Arbitri: Riccardo Profeti di Rosignano M.mo e Tommaso Gigoni di Livorno.

Quindicesima vittoria per le Spring in campionato che consolidano il terzo posto e non perdono contatto dalle due capolista, ottenuta con una gara giocata a viso aperto e a tratti divertente.

Palla a due a favore di Prato, ma sul capovolgimento di fronte Michelotti scarica sull'angolo per la tripla di Morettini. Risponde Prato con la precisione di Billi e Ponzecchi (3-4), ma ancora Morettini entrata in campo con le mani già calde per il controsorpasso (5-4). Michelotti in contropiede per il 7-4, ma Ponzecchi tiene ancora in scia le pratesi (7-6). Si accende Paulsson spalle a canestro, poi dopo un libero di Ponsecchi ancora da sotto su assist di Valentino (11-7). I due punti di Tessaro lanciata tuttocampo da Paulsson (13-7) fanno chiamare il minuto a coach Pilli. Prato passa a zona, ma le Spring riescono ad arrivare comunque sottocanestro. Prima Morettini, poi dopo la replica di Mandroni è Valentino a muovere il tabellone da sotto su bell'assist di Tessaro (17-9). Un libero a testa per Trucioni e Tessaro poi Mandroni ed ancora Tessaro in penetrazione alla zona (20-12).Dopo il coast to coast di Dianda chiude Popolo per il 22-14.Secondo quarto con Prato che aumenta l'intensità per rientrare. Dopo i due liberi di Capodagli ed il canestro di Cerri di forza sottocanestro (26-14), le laniere piazzano un break di 1-11 che le riportare ad un possesso di svantaggio (27-25).

Ferma l'emorragia per Lucca Caredio con una tripla su assist di Paulsson (30-25), ma le ospiti insistono con Franchini, che non chiude un gioco da tre, e Trucioni (30-29).Ma ora la reazione delle padrone di casa è più convinta, Tessaro da oltre l'arco, due liberi di Michelotti e Paulsson in perentoria penetrazione ricacciano indietro le ospiti (37-29). Mandroni d'esperienza fa un giro in lunetta per andare all'intervallo lungo sul 37-31.Terzo quarto con le Spring che partono forte, Paulsson di spalle nel pitturato, Tessaro and one in contropiede, poi ancora Michelotti in contropiede due su due dalla lunetta (44-31). Trucioni da tre (44-34), poi Michelotti in contropiede e Paulsson dalla media assistita da Tessaro (48-34). Franchini spadroneggia sottoplancia, ma l'arresto e tiro da tre di Paulsson, mantiene il margine per Lucca (51-38) all'ottavo minuto. Ma non è ancora finita, le squadre sono in bonus, due su due di Trucioni e Tessaro, uno su due di Franchini e Paulsson (54-41) poi ancora Franchini e Paulsson da sotto per il 56-43.Ultimo quarto con gioco ancora vivace nonostante la difesa a zona delle ospiti, subito botta e risposta di Trucioni e Paulsson con un gioco da tre (59-45).Tripla di Mandroni con fallo subito che non chiude il gioco da quattro punti, poi Cerri in penetrazione e Valentino spalle a canestro (63-48) e siamo appena al terzo minuto.

Franchini da sotto poi Cerri su assist di Geremei (65-50), ancora Popolo sottomano poi Dianda ruba palla in zona d'attacco e piazza la tripla di tabella che scalda le mani dei tifosi lucchesi (68-52). Geremei si iscrive a referto con un uno su due dalla lunetta, poi ancora Franchini (69-54). Due liberi di Mandroni e la solita Franchini fanno riavvicinare le ospiti sul 69-58, ma Dianda rimbalzo e tiro e su assist di Chiti in contropiede riportano sul 73-58. C'è tempo ancora per i liberi di Billi, un'altro canestro di Morettini e l'uno su due di Mandroni prima dell'ultima sirena (75-61).

"Gara in continuità con le ultime prestazioni - commenta coach Ferretti - va fatto un applauso alle ragazze per una partita nella quale abbiamo concesso un po' di più in difesa, cosa che può succedere, però siamo sempre state ben connesse in attacco e questo ci ha permesso di tornare a segnare tanti punti, il nostro punteggio più alto finora del campionato." Prossimo impegno per le Spring domenica 16 febbraio ore 21 al Palagalli di San Giovanni V.no contro CMB Valdarno.