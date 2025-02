Basket Le Mura



Le Mura non si fermano più

domenica, 23 febbraio 2025, 09:44

Green Lucca Le Mura Spring - Acea Pink Basket Terni 55-42 (19-3; 34-16; 45-30)

Le Mura Spring: Cerri* 3, Caredio, Dianda 9, Tessaro, Morettini* 6, Rapè 6, Geremei 2, Valentino* 4, Chiti 3, Michelotti* 7, Papa, Paulsson* 15. All.: Ferretti

Pink Terni: Parma*, Berardi* 8, Mustafa, Salazar, Nobili 1, Paluello* 18, Gadeyne, Falbo n.e., Etefia 2, Ugiagbe* 4, Fausti* 9. All.: Piermarini

Arbitri: Andrea Dori di Pergine Valdarno e Marco Lodovichi di Impruneta.

Con un primo quarto perfetto, le ragazze del Green Lucca costruiscono la nona vittoria consecutiva a spese di un buon Pink Basket Terni che ha comunque il merito di provare a rientrare fino alla fine. Grande prova della squadra che riesce a sterilizzare alcune assenze del quintetto base.

La prima muovere il tabellone è Paulsson su assist di Michelotti, risponde Fausti dalla lunetta (2-2), ma si accende il basket champagne delle Spring, Valentino assistita da Paulsson, Morettini da tre liberata ancora da Paulsson, Cerri su scarico di Michelotti, Michelotti fermata fallosamente in penetrazione fa due su due, Valentino su fantastico assist no look di Paulsson al settimo minuto che fa chiamare il time out a coach Piermarini. Si riparte dal 13-2, un libero segnato da Paluello fa muovere il tabellone anche per Terni, ma Lucca allunga ancora con le triple di Paulsson e Chiti per chiudere alla prima sirena sul 19-3.Secondo quarto, i primi punti sono di Dianda che ruba palla in zona di difesa e va a segnare in solitaria (21-3). Altro minuto ospite, cui segue un controbreak per le Ternane (0-7) per il 21-10. Ancora Dianda, prima di forza in penetrazione (23-10) poi, dopo i punti di Berardi, a risolvere con una tripla dall'angolo una lunga azione offensiva (26-12). Si sbocca anche Rapè dalla distanza su assist di Dianda (29-12).

Dopo il libero di Cerri, i due punti da sotto di Ugiagbe (30-14), ma non è ancora finita, Berardi arresto e tiro, Geremei in avvitamento da sotto e Paulsson che recupera e attacca dal fondo fanno aggiornare fino al 34-16 dell'intervallo lungo.Al rientro in campo Terni cerca di rientrare in partita mettendo più intensità sul campo, dopo i canestri da due e da tre di Paluello (34-21) questa volta è coach Ferretti a chiamare il minuto. Subito Paulsson da tre su scarico di Michelotti, poi Berardi e Paluello da due (37-25). È un bombardamento dalla distanza Paulsson, Paluello, Dianda che però pesta la linea dei 6,75 (42-28), Paluello dalla media e ancora la bomba di Morettini dall'angolo destro su assist di Chiti (45-30).Ultima frazione, inaugura Michelotti in scioltezza da oltre l'arco (48-30) poi dopo i due punti di Ugiagbe da sotto, ancora Michelotti in arresto e tiro (50-32) al terzo minuto. Fausti e Paluello confezionano un break di 0-10 che porta il distacco delle ospiti in cifra singola (50-42) al minuto otto. La tripla di Rapè chiude però la partita (53-42), nei secondi finali Michelotti ruba palla in zona d'attacco liberando Paulsson per il 55-42 finale.

"Le ragazze sono entrate in campo determinate a voler risolvere una partita che era difficile - commenta coach Ferretti - perchè le avversarie non hanno mollato un minuto. È vero che nel primo tempo abbiamo concesso solo 16 punti, ma nel secondo sono state molto più aggressive ed abbiamo trovato un po' più di difficoltà, ma poi abbiamo trovato canestri importanti da chi ultimamente ha giocato meno e la squadra ha portato a casa la vittoria."

Prossimo impegno il 1 marzo ore 20,30 al Palapertini di Ponte Buggianese contro Nicobasket.