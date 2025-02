Basket Le Mura



Le ragazze del Green Lucca corsare in Valdarno

lunedì, 17 febbraio 2025, 08:54

CMB Valdarno - Green Lucca Le Mura Spring 38-72 (13-25; 21-39; 25-60)



CMB Valdarno: Tartaglia, Azzola* 9, Bizzarri* 4, Sontsa* 15, Sposato* 3, Campagnano* 2, Tognaccini 1, Morandini, Stefanini, Chiosi, Viticchi 4, Musumeci. All.: Piccioli



Le Mura Spring: Cerri, Capodagli, Caredio 2, Dianda 5, Tessaro* 12, Morettini* 6, Geremei 4, Valentino* 15, Chiti 6, Michelotti* 6, Paulsson* 16. All.: Ferretti



Arbitri: Mattia Filipovic di Siena e Alessandro Sizzi di Prato.



Ottima prestazione delle ragazze del Green Lucca che vincono in scioltezza sul parquet del Palagalli senza mai dare la possibilità alle avversarie di entrare veramente in partita. Efficaci come sempre in difesa, squadernano una prova convincente anche in attacco, sia in contropiede che a difesa schierata.



Salto a due, Valentino dice che la festa può iniziare con due piazzati da sotto (0-4). Si aggiunge anche Tessaro (0-6) che fa chiamare il primo time out a coach Piccioli dopo un minuto e 30 secondi di gioco.

Sontsa prova a scuotere le sue con una tripla (3-6), ma ci pensa Morettini a rispondere subito, battezzando l'angolo destro (3-9). Tra due giri in lunetta di Paulsson e Michelotti, canestro di scaltrezza di Valentino su rimessa dal fondo di Michelotti (3-13).

Cercano di ricucire Viticchi e Azzola, ma ancora Valentino fa capire che non è aria (7-15). Dopo due liberi a segno di Bizzarri, Morettini dall'altro angolo su assist di Tessaro (9-18). Michelotti all'ottavo minuto da sotto su assist da distanza siderale di Paulsson (9-20), poi c'è tempo ancora per Sontsa che non chiude un gioco da tre, per un piazzato di Paulsson, per una buona penetrazione di Azzola e, sulla sirena, per una bomba di Tessaro in contropiede su assist di Michelotti (13-25).

Il secondo quarto lo inaugura Chiti in penetrazione, poi un libero a testa di Chiti e Paulsson (13-29), cui rispondono Viticchi e Sontsa per il 17-29. Chiti da tre su scarico di Tessaro (17-32), poi Dianda penetra di forza la difesa a zona per il 17-34. La specialista da tre Sposato colpisce da oltre l'arco, poi Valentino su rimbalzo e su assist basso di Paulsson chiude sul 21-39.

Al rientro in campo dopo un canestro di Campagnano (23-39) le ospiti piazzano un break di 0-18 che sterilizza la partita. Canestri per lo più di pregevole fattura, Paulsson da sotto prima su assist di Michelotti, poi di Tessaro, Tessaro con una veronica sotto la plancia, Paulsson liberata per la tripla da Michelotti, Tessaro in terzo tempo dopo aver rubato palla in zona di difesa ed ancora Tessaro tripla allo scadere (25-60).

Ultimo quarto di pura accademia, Sontsa prova a rimpinguare il bottino delle padrone di casa con due triple e due liberi (33-62), ma Valentino tripla di tabella, Geremei da sotto e Dianda da tre su assist di Chiti ristabiliscono il vantaggio (33-70).

C'è tempo per Caredio in penetrazione (33-72), qualche altro punto di casa e si chiude sul 38-72.



"Le ragazze sono state brave fin da subito - analizza coach Ferretti - abbiamo indirizzato la partita sui nostri binari come avevo chiesto, quindi devo fare un bell'applauso a tutte quante. È l'ennesima dimostrazione che quando tutte sono connesse, tutte vanno a canestro, anche oggi tanti i punti realizzati." Prossimo impegno per le Spring al Palatagliate sabato 22 febbraio ore 18,45 contro Acea Pink Basket Terni.