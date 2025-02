Basket Le Mura



Netta vittoria delle ragazze del Green Lucca a Livorno

domenica, 2 febbraio 2025, 08:20

Toscana Legno Pielle Livorno - Green Lucca Le Mura Spring 39-60 (4-13; 16-20; 26-43)



Pielle: Nottolini* 3, Menchetti*, Zorzi, Donadio* 12, Cecchi n.e., Castiglione V.*, Castiglione M. 2, Collodi* 11, Cecconi 2, Benedetti 9. All.: Castiglione



Le Mura Spring: Cerri, Capodagli* 10, Dianda 3, Tessaro* 7, Morettini, Geremei 2, Valentino 6, Chiti 3, Maffei* 11, Michelotti* 8, Papa, Paulsson* 10. All.: Ferretti



Arbitri: Daniele Collet di Castelnuovo Berardenga e Jacopo Natale di Calcinaia



Netta affermazione delle ragazze del Green Lucca sull'ostico campo del Pielle, ottenuta conducendo la gara fin dall'inizio, senza mai far entrare in partita le avversarie.



La prima a muovere il tabellone dopo 2 minuti è Tessaro da sotto, poi Maffei uno su due dalla lunetta (0-3) dopo due liberi sbagliati da Nottolini. Si accende anche Capodagli con un canestro arresto e tiro dalla media e un piazzato toccando la linea dei 6,75 (0-7). Siamo quasi al quinto minuto e Donadio riesce a trovare un varco nel pitturato per il 2-7. Risponde subito Tessaro in penetrazione (2-9). Ci si avvia alla fine del periodo, Donadio 0/2 dalla lunetta, non sbaglia invece Capodagli per il 2-11. Michelotti sfugge a Zorzi e va in penetrazione per il 2-13, Benedetti piazza il secondo canestro per le padrone di casa a dieci secondi dalla prima sirena (4-13).

Secondo quarto, partono meglio le livornesi con Cecconi ed il gioco da tre di Collodi (9-13). Sul ribaltamento due punti di Maffei in penetrazione (9-15), e poco dopo da Michelotti che sfrutta un rimbalzo offensivo (9-17). È il momento cruciale della gara, il parquet è una bolgia.

Un libero di Paulsson, poi due punti di Benedetti (11-18). La tripla di tabella di Nottolini scalda i tifosi livornesi (14-18), Donadio dalla lunetta porta ad un possesso lo svantaggio (16-18), ma Paulsson su assist di Michelotti chiude il periodo sul 16-20.

Al rientro dopo l'intervallo lungo le Spring riprendono in mano la gara, inizia Maffei sfruttando un rimbalzo offensivo su tiro di Michelotti, che poco dopo mette due su due dalla lunetta (17-24). Si unisce anche Paulsson su scarico di Tessaro (17-26). Dopo un alley up di Donadio, Valentino da sotto su rimbalzo (19-26), poi un contropiede di Tessaro fermata fallosamente al tiro fa chiamare un minuto a coach Castiglione.

Dopo il suo libero, altri due di Paulsson e un'altra penetrazione di Donadio (21-31). Ormai è un questione tra loro, che aggiornano il tabellone fino al 23-34 quando si unisce alla festa anche Valentino con un canestro su rimbalzo e uno su assist di Maffei. Nel finale un libero a testa di Maffei e Dianda e la tripla di Chiti su assist di Dianda chiudono sul 26-43.

Ultimo quarto, apre Capodagli in sospensione dalla media su assist di Maffei, poi veronica di Maffei sottocanestro per il 26-47. Livorno cerca di arginare con Collodi (28-47), poi due giri in lunetta per Capodagli ed ancora due canestri per Collodi (32-49). Maffei da tre su scarico di Paulsson al sesto minuto prova a chiudere definitivamente l'incontro (32-52), ma non si arrende ancora Benedetti con un piazzato ed una tripla cui risponde Michelotti su rimbalzo (37-54). C'è tempo ancora per un contropiede di Tessaro su lancio lungo ma millimetrico di Paulsson, un'incursione di Dianda e Geremei da sotto assistita da Dianda (37-60). Chiude Collodi sul 39-60, ma la festa per le Spring è già iniziata da tempo.

"Il risultato parla - commenta coach Ferretti - le ragazze sono state molto brave a seguire le mie indicazioni durante la settimana e le hanno correttamente portate in campo, un po' meno nel secondo quarto, ma ci poteva stare una loro reazione, comunque alla fine è stata una bella vittoria e va bene così".



Un turno di meritato riposo per le Spring che torneranno a scendere in campo al Palatagliate nell'infrasettimanale di mercoledì 12 febbraio alle ore 21,15 contro PF Prato.