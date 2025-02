Trasferta a San Giovanni Valdarno per le ragazze del Green Lucca

Altri articoli in Basket Le Mura

giovedì, 13 febbraio 2025, 09:03

Quindicesima vittoria per le Spring in campionato che consolidano il terzo posto e non perdono contatto dalle due capolista, ottenuta con una gara giocata a viso aperto e a tratti divertente: finisce 75-62 per le biancorosse

mercoledì, 12 febbraio 2025, 07:46

Appuntamento infrasettimanale per le ragazze del Green Lucca che attendono questo mercoledì il PF Prato sul parquet del Palatagliate.Tra amichevoli, campionato e Coppa Toscana si tratta del quarto incontro stagionale, con i precedenti tre sempre a favore delle lucchesi

domenica, 2 febbraio 2025, 08:20

Netta affermazione delle ragazze del Green Lucca sull'ostico campo del Pielle, ottenuta conducendo la gara fin dall'inizio, senza mai far entrare in partita le avversarie. Finale: 39-60

domenica, 26 gennaio 2025, 09:12

Partita subito in discesa per le ragazze del Green Lucca che portano a casa la tredicesima vittoria e consolidano il terzo posto in classifica. MVP della gara la nuova arrivata Elsa Paulsson, un riconoscimento meritato che va oltre la doppia doppia (14 punti, 12 rimbalzi), perchè sempre presente in ogni...