Trasferta insidiosa per Le Mura Spring

domenica, 23 febbraio 2025, 09:44

Con un primo quarto perfetto, le ragazze del Green Lucca costruiscono la nona vittoria consecutiva a spese di un buon Pink Basket Terni che ha comunque il merito di provare a rientrare fino alla fine. Grande prova della squadra che riesce a sterilizzare alcune assenze del quintetto base

sabato, 22 febbraio 2025, 08:27

Impegno casalingo questo sabato per le ragazze del Green Lucca che ricevono la visita dell'Acea Pink Basket Terni.Le ospiti sono reduci dall'inaspettato successo contro Pielle Livorno per 52-39: palla a due alle 18,45

lunedì, 17 febbraio 2025, 08:54

Ottima prestazione delle ragazze del Green Lucca che vincono in scioltezza sul parquet del Palagalli senza mai dare la possibilità alle avversarie di entrare veramente in partita. Efficaci come sempre in difesa, squadernano una prova convincente anche in attacco, sia in contropiede che a difesa schierata

domenica, 16 febbraio 2025, 11:29

La gara di andata, rinviata in infrasettimanale causa Comics, vide la vittoria delle Spring, che però dovettero attendere l'inizio del secondo tempo per allungare decisamente sulle avversarie, alle quali lasciarono tre soli punti in quindici minuti per poi controllare fino al termine