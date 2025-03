Basket Le Mura



Le Mura, a Siena arriva una vittora

lunedì, 17 marzo 2025, 08:22

Pall. Femm. Costone Siena - Green Lucca Le Mura Spring 44-57 (5-18; 17-35; 31-44)



Costone Siena: Casini n.e., Posta, Becatti 12, Pastorelli*, Zanelli n.e., Skapin* 7, Sposato 8, Pierucci*, Bonaccini* 9, Nanni n.e., Sabia* 6, Parodi 2. All.: Fattorini.



Le Mura Spring: Cerri, Caredio 3, Dianda 9, Tessaro* 9, Morettini 4, Rapè 3, Valentino* 2, Chiti 6, Maffei* 4, Michelotti* 4, Papa 2, Paulsson* 13.



Arbitri: Andrea Dori di Pergine Valdarno e Alessandro Sizzi di Prato.



Tornano alla vittoria le ragazze del Green Lucca in una gara condotta fin dall'inizio con un buon margine, che permette di ruotare tutto il roster e controllare senza problemi fino alla sirena.



La prima a smuovere il tabellone è Valentino da sotto, emergendo di forza da un cespuglio di braccia avversarie (0-2). Segue un 2/2 dalla lunetta di Maffei e Paulsson che rralizza appoggiando al tabellone su assist di Michelotti (0-6). Dopo due punti di Bonaccini, Michelotti e Paulsson in avvitamento fanno chiamare il primo time-out a coach Fattorini (2-10). Paulsson ancora da sotto porta il vantaggio in doppia cifra (2-12), poi Michelotti e Parodi per il (4-14). Maffei coast to coast per il 4-18, chiudono i tiri liberi di Morettini e Bonaccini per il 5-18 della prima frazione.

Secondo quarto, inizia Becatti 1/2 ai liberi, risponde Morettini, ma ancora Becatti dalla media (8-20). Chiti rimbalzo difensivo e va a segnare in solitaria (8-22). Due liberi di Sabia, Paulsson con un elegante arresto e tiro assistita da Chiti (10-24). Caredio in penetrazione appoggia al tabellone con libero aggiuntivo (10-27), poi la bomba di Becatti e Sposato dalla media fanno respirare le senesi (15-27). Ma Dianda arresto e tiro e Chiti nel traffico (15-31) fanno chiamare un altro time-out casa. Coach Fattorini mette la difesa a zona, ma è ancora Dianda su assist di Cerri per il 15-33. Chiudono Skapin con un 2/2 ai liberi e Dianda da sotto (17-35).

Al rientro in campo ancora difesa a zona per Siena che riesce a produrre un break di 7-0 con Sposato, Skapin e Skapin da tre, che fa chiamare il minuto a coach Ferretti (24-35). Sabia ed un libero di Bonaccini fanno allungare ancora Siena (27-35), ma ci pensa Tessaro ad interrompere l'emorragia con una tripla dal centro su assist di Maffei (27-38). Ancora Tessaro fa prendere nuovamente il largo a Lucca con un libero e con un canestro dalla media su palla rubata in attacco da Valentino (27-41). Il 2/2 di Paulsson e 1/2 di Tessaro per il 27-44, poi due volte Sposato per chiudere la frazione sul 31-44.

L'ultimo quarto si apre con una bomba di Dianda liberata da Paulsson (31-47), risponde Sabia con un gancio da sotto (33-47). Paulsson su assist di Morettini dall'estremo angolo destro (33-50), ma Siena non molla con Becatti (35-50). Segue una serie di tiri liberi per le padrone di casa per falli e falli tecnici (38-50), poi Chiti da sotto assistita da Paulsson (38-52). Tessaro abbattuta sul terzo tempo va in lunetta per il 38-54, poi due liberi anche per Becatti (40-54). Bomba di Rapè e Papa da sotto liberata da Paulsson (40-59), poi un altro giro in lunetta per Becatti e Bonaccini allo scadere per il 44-59.



"Una partita condotta dall'inizio, Siena ha avuto una reazione nel terzo quarto - commenta coach Ferretti - come era logico attendersi. Questo era un campo difficile per il pubblico e per l'arbitraggio però siamo state brave, perchè attaccare la difesa a zona non è sempre facile, ma con il passare dei minuti siamo migliorate nel passaggio della palla e a creare dei vantaggi, quindi brave tutte." Prossimo impegno per le Spring sabato 22 marzo ore 18,45 al Palatagliate contro B.F. Pontedera.