Basket Le Mura



Green Lucca attende la capolista Perugia al Palatagliate

venerdì, 7 marzo 2025, 19:54

La gara più attesa della nona giornata di ritorno del campionato di serie B femminile è senza dubbio quella in programma questo sabato al Palatagliate tra il Green Lucca ed il Perugia primo in classifica. Dopo lo scivolone contro Nicobasket della scorsa settimana, le lucchesi possono a questo punto giocare senza particolari pressioni, vista la loro consolidata terza posizione con un vantaggio di otto-dodici punti su di un quintetto che dovrà battagliare fino all'ultima giornata per spartirsi gli altri tre posti che daranno diritto a partecipare ai play-in. La stessa Perugia dovrà impegnarsi fino un fondo nel testa a testa con Nicobasket per la prima posizione che darà un importante vantaggio nella griglia dei play-off.

Perugia arriva da una serie positiva di cinque vittorie, dopo l'inaspettato stop a Massa di inizio febbraio, ma ha faticato nell'ultimo turno ad avere la megilo all'overtime su Pielle Livorno.

Giocatrice di punta delle umbre è senza dubbio la lunga polacca Alicja Falkowska, 25 anni per 1,95m, che fattura 11,2 punti/gara. Al suo fianco Perugia schiera Beatrice Olajide, accreditata di 10,3 punti/gara. In cabina di regia l'esperta Agnese Soli specializzata negli assist illuminanti alle compagne, ma preziosa anche nei contributi intangibili, come regolare il ritmo gara e dirigere le fasi di non possesso.

Lucca recupera pienamente questa settimana le due esterne Tessaro e Maffei, mentre Capodagli è ancora con il tutore al piede destro, ma ha iniziato sessioni personalizzate di preparazione fisica in piscina ed in palestra.



"Perugia è la squadra più completa del campionato - analizza coach Ferretti - inoltre è un gruppo che si allena insieme da anni e con lo stesso coach. Noi dobbiamo avere un approccio alla gara più convinto di quello di sabato scorso, continuando a giocare sempre con i nostri schemi. In attacco però dobbiamo concretizzare di più, ma mi aspetto una bella reazione da parte delle ragazze e sono molto fiducioso." La direzione della gara, con inizio 18,45, sarà affidata a Tommaso Giachi e Paolo Vumbaca di Firenze, entrambi alla terza conduzione stagionale al Palatagliate.