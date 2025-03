Basket Le Mura



Sconfitta in trasferta per Le Mura Spring

domenica, 2 marzo 2025, 09:35

Acqua dell'Elba Nicobasket - Green Lucca Le Mura Spring 54-42 (11-7; 27-19; 39-33)

Nicobasket: Nerini* 6, Tongiorgi n.e., Modini G., Klescova* 15, Montiani* 8, Moriani n.e., Modini A., Pini* 15, Bargiacchi, Giglio Tos* 10, Federighi n.e., Rastelli n.e. All.: Rastelli

Le Mura Spring: Cerri 4, Caredio n.e., Dianda 10, Tessaro* 3, Rapè, Geremei 5, Valentino* 4, Chiti, Maffei* 4, Michelotti* 2, Papa n.e., Paulsson* 10. All.: Ferretti

Arbitri: Lorenzo Cammilli di Empoli e Cristian Di Bernardo di Firenze.

Tornano sconfitte da Ponte Buggianese le ragazze del Green Lucca, perdendo l'opportunità di puntare al secondo posto finale del campionato, in una partita spigolosa che le ha viste mollare solo nei minuti finali.

La prima a muovere il tabellone è Michelotti con due punti dall'angolo sinistro, ma Nico approfittando di vari errori in fase di conclusione delle ospiti si porta sul 7-2 con Giglio Tos e Klescova, facendo chiamare il primo timeout a coach Ferretti al quarto minuto. Dopo un 1/2 dalla lunetta di Tessaro, anche Nerini e Pini si iscrivono a referto (11-3). Non si segna più fino ai secondi finali, quando prima Cerri su rimbalzo, poi Paulsson che ruba palla e realizza da sotto sulla sirena, permettono alle lucchesi di ricucire sul 11-7.Secondo quarto, dopo varie occasioni mancate da ambo le parti, Cerri realizza in contropiede su lancio di Tessaro (11-9). Time out casa, poi Klescova che rende facile un difficile tiro da sotto (13-9). Dianda riporta Lucca a traino con una tripla dall'angolo (13-12). Tessaro coast to coast fa mettere il naso avanti alle ospiti (13-14), ma subito Pini and one riporta avanti le pontigiane (16-14). Dopo i due punti di Klescova, Dianda in penetrazione riporta il distacco ad un possesso (18-16) e poi dalla lunetta per fallo antisportivo ad un punto (18-17). Valentino 2/2 per il vantaggio (18-19), ma nel finale Klescova e Giglio Tos confezionano un break di 9-0 che fa chiudere le padrone di casa avanti di 8 (27-19).Al rientro in campo subito Paulsson spalle a canestro, poi Valentino che ruba palla in attacco, scambia con Tessaro e realizza dalla media (27-23).

La reazione di casa con un libero di Giglio Tos e due punti in penetrazione di Klescova (30-23), poi Paulsson arresto e tiro. Ancora Nerini da sotto, Maffei su assist di Cerri, Klescova tutte in 40 secondi (34-27). Al nono minuto Maffei arresto e tiro, ma subito Pini spalle a canestro con libero supplementare (37-29). Due liberi di Paulsson per il meno 6 e Geremei in appoggio al tabellone per il meno 4, ma chiude Montini sul 39-33.Ultimo quarto, Paulsson guadagna un rimbalzo offensivo e libera Geremei per la tripla (39-36), ma Pini da tre ristabilisce la distanza (42-36). Dianda 2/2 dalla lunetta e poi da sotto su assist di Cerri in contropiede fa chiamare la sospensione a coch Rastelli (42-40). Due giri delle lucchesi in lunetta che non portano punti mentre Pini realizza non permettono l'aggancio (44-40). Montiani con due bombe porta il vantaggio casa in doppia cifra al settimo minuto (50-40), si chiude con i consueti giri dalla lunetta che fissano il risultato sul 54-42.

"Abbiamo speso tante energie in difesa - analizza coach Ferretti - per tenere il miglior attacco del campionato a 54 punti. Spendendo energie in difesa l'abbiamo pagata in attacco, infatti la partita l'abbiamo persa sbagliando tiri che di solito entrano. Eravamo comunque rientrate due volte, poi abbiamo segnato due punti negli ultimi sei minuti, con 42 punti qua non vinci mai." Prossimo impegno sabato 8 marzo ore 18,45 quando scenderà al Palatagliate l'altra capolista Perugia.