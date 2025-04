Basket Le Mura



Green Lucca batte Piombino e si qualifica per i playoff

lunedì, 28 aprile 2025, 07:45

Green Lucca Le Mura Spring - Basket Golfo 71-40 (14-4; 27-21; 44-29)



Le Mura Spring: Cerri, Capodagli 15, Dianda 8, Tessaro 6, Morettini 3, Rapè, Geremei 2, Valentino 13, Chiti 3, Maffei 7, Michelotti 7, Paulsson 7. All.: Ferretti



Golfo: Presta 5, Piangerelli 5, Klatt n.e., Buriani, Morganti, Tanganelli 3, Candelori 4, Poggi 4, Quaratesi 7, Nappi 1, Alfonsi 7, Bassini 4. All.: Biancani



Arbitri: Andrea Dori di Pergine Valdarno e Mattia Fiipovic di Siena



Centrano l'obiettivo minimo stagionale dell'accesso ai playoff le ragazze del Green Lucca battendo il Basket Golfo Piombino in una gara un po' contratta all'inizio, ma che nel secondo tempo ha avuto modo di regalare buone giocate al pubblico del Palatagliate.



Palla a due Lucca, ma la prima a muovere il tabellone è Quaratesi dal pitturato (0-2). Risponde subito Michelotti imbeccata da Paulsson dopo una lunga sgroppata in transizione (2-2). Dopo un giro pieno in lunetta di Maffei, Valentino da sotto su assist di Maffei e Paulsson dall'angolo (8-2). Si iscrive anche Poggi a referto, ma pure Tessaro che realizza in terzo tempo (10-4). Un libero di Valentino e la tripla di Capodagli chiudono sul 14-4.

Secondo quarto si parte con Maffei arresto e tiro poi due liberi di Capodagli (18-4). Piangerelli per Piombino, ma dopo i due punti di Maffei su assist di Dianda (20-6) coach Biancani chiama il minuto di sospensione. Al rientro la tripla di Presta e i due di Alfonsi fanno rientrare il distacco in cifra singola (20-11). Valentino da sotto su assist di Maffei e Tessaro in penetrazione riprendono margine per Lucca (24-11). Subito Poggi spalle a canestro e Piangerelli da tre per il 24-16, ma non è finita, Piombino sta producendo il massimo sforzo. Dopo un libero di Paulsson (25-16) Quaratesi da due, poi con un libero, Bassini per il 25-21, chiude Paulsson di forza nel pitturato sul 27-11.

Dopo l'intervallo lungo riapre le ostilità Michelotti da tre liberata da Maffei, poi Paulsson 2/2 dalla lunetta, Valentino da sotto su assist di Michelotti, un libero di Maffei per tecnico alla panchina ospite e Tessaro in terzo tempo lanciata da Michelotti confezionano un break di 10-0 in quattro minuti (37-21). Cerca ancora di rientrare Piombino con un libero di Nappi, Bassini da due e Tanganelli da tre (37-27), ma l'inerzia della gara è per le Spring che allungano nuovamente con Capodagli arresto e tiro e Dianda su assist di Paulsson (41-27). Ancora Dianda questa volta liberata da Morettini, poi Quaratesi per il 43-29. Sulla sirena di fine quarto Capodagli brucia la retina dai 6,75 per il 46-29.

Ultimo quarto Capodagli riparte dallo stesso punto per un'altra tripla, subito imitata da Morettini dall'angolo (52-29). Dianda in terzo tempo (54-29) poi Candelori e Presta ad accorciare (54-35). Si riaccende Capodagli dal centro del pitturato, ma ancora Candelori per il 56-37. Valentino da sotto trovata da Tessaro e Dianda che ruba palla e va in terzo tempo (60-35). Siamo a metà tempino, ancora Valentino assistita da Tessaro e Alfonsi da tre a tener vive le ospiti (62-38). Di nuovo Valentino questa volta trovata libera da Geremei e la bombazza di Chiti (67-38). C'è tempo ancora per due liberi di Michelotti, Alfonsi da due e Geremei da sotto per il 71-40 finale.



"Sono molto soddisfatto della prestazione delle ragazze - commenta coach Ferretti - che hanno indirizzato la partita già nel primo quarto. Nel secondo hanno avuto una leggera flessione, ma poi hanno concesso veramente poco alle avversarie. Ora resettare e testa alla prossima gara." Prossimo impegno gara1 della serie playoff contro Nicobasket al palapertini di Pontebuggianese in data e ora da stabilire ufficialmente.