Basket Le Mura



Le Mura, una gara che vale la stagione

sabato, 26 aprile 2025, 14:37

La classica gara che vale una stagione quella che questa domenica (ore 21) vede di fronte le ragazze del Green Lucca al Basket Golfo Piombino. Si stacca infatti il ticket per proseguire in post season ed affrontare il fine settimana successivo il Nicobasket, arrivato secondo a fine campionato con soli due punti in più delle lucchesi. Piombino si presenta alla gara di play-in con un biglietto da visita di otto vittorie consecutive nel finale di campionato, che le ha portate dal decimo al sesto posto a pari punti con Pink Terni, ma con un punto in più nella differenza canestri degli scontri diretti. È anche vero che il calendario concentrava le gare più ostiche nella fase iniziale e che alcune sono state vinte al fotofinish, ma resta comunque una formazione con i bioritmi al massimo.La gara di andata al Palatagliate in prima di campionato si concluse con una netta affermazione delle lucchesi che dopo un avvio incerto, presero il largo già alla fine del secondo quarto, dilagando nel finale di gara (72-43).

La gara di ritorno al Palatenda vide una tranquilla conduzione in doppia cifra delle Spring fino al terzo minuto dell'ultimo quarto, quando le padrone di casa confezionarono un break che le portò al settimo sul 50 pari. A quel punto le lucchesi si serrarono in difesa e con i giri in lunetta di Michelotti la chiusero sul 55-50.A fine campionato le piombinesi hanno realizzato una media di 58,8 punti/gara, contro i 59 delle lucchesi e subendone 56,8 contro i 46,6 delle lucchesi che si sono confermate miglior difesa del campionato. Va detto che nella striscia delle ultime otto vittorie le ragazze del Golfo hanno migliorato sensibilmente le prestazioni, realizzando 66 punti/gara, subendone 52,6, affidandosi in particolare ai tiri da oltre l'arco, ben 57 negli otto incontri per una media di 7,1 a gara.Uno dei temi per coach Ferretti sarà infatti quello di contenere le tiratrici dai 6,75m di Piombino, in particolare Patrycja Klatt, Cassandra Presta e Ginevra Quaratesi che insieme finora hanno scosso 112 volte la retina. Sottoplancia invece è da attenzionare la 2004 Matilde Poggi con i suoi 9,3 punti/gara, generalmente spalle a canestro. "Piombino ha fatto una grande rincorsa finale - analizza coach Ferretti - dimostrando di meritarsi il play-in e verrà qui per non regalare niente a nessuno. Noi dobbiamo affidarci da subito alla nostra forza principale che è la difesa e da lì portare questa energia in attacco per tutti i quaranta minuti."

Arbitri della gara con inizio alle ore 21 Andrea Dori di Pergine Valdarno e Mattia Fiipovic di Siena.