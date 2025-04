Basket Le Mura



Le Mura Spring attende Massa nell'anticipo

venerdì, 4 aprile 2025, 08:05

Anticipo al venerdì sera (ore 21,15) per la tredicesima di ritorno che vede scendere al Palatagliate le ragazze del Medicina Unica Number 8 di Massa. Le lucchesi possono giocare in scioltezza in quanto matematicamente sicure del terzo posto nella regolar season, visti i sei punti in più ed il vantaggio negli scontri diretti sulla quarta - Pielle Livorno - a tre giornate dalla fine. Le avversarie invece rischiano di non accedere ai Play-in dopo aver stazionato a lungo al sesto posto. Provengono infatti da una serie di cinque sconfitte che, pur sempre in una posizione di sicurezza, le ha fatte scalare in classifica. Difficile inquadrare il match di venerdì sera, molto dipenderà anche da chi Massa farà scendere in campo. Si tratta infatti della seconda squadra della Cestistica Spezzina di A2, che le fornisce in doppio utilizzo una parte del roster. L'anticipo al venerdì è infatti dovuto alla concomitanza con l'importante gara del sabato delle liguri contro Basket Foxes Giussano, entrambe invischiate nella parte bassa della classifica. La gara di andata al Palaoliveti di Massa vide il successo delle lucchesi per 48-49, che ebbero una migliore partenza per poi venire recuperate ed iniziare l'ultimo quarto sul 40 pari, giocandosela fino all'ultimo secondo.

La squadra versiliese si affida sottoplancia alla fisicità dell'ala piccola Tabara Mbaye (8,2 punti/gara), all'inventiva dell'ala forte Nina Candelori (7,6 punti/gara) e alla tecnica dell'altra ala forte Daba Diakhoumpa, già vista in A1 con San Martino di Lupari, ma sempre più spesso utilizzata a tempo pieno nella categoria superiore. Da attenzionare anche la guardia Annachiara Maiocchi, a segno già 45 volte da oltre l'arco.Lucca dovrebbe presentarsi alla palla a due con un quintetto base ancora incompleto con Valentino, Maffei, Michelotti e Paulsson, ma privo di Tessaro alle prese con un leggero risentimento muscolare e precauzionalmente a riposo. Si attende il ritorno in campo di Elena Capodagli dopo l'infrazione al piede destro del mese scorso, recuperata a tempo di record dallo staff medico della società, ma che verosimilmente rientrerà con Orvieto per l'ultima di campionato. Non potrà invece essere disponibile Francesca Chiti a causa di una distorsione alla caviglia sinistra ed ancora oggetto di accertamenti.

"Queste partite di fine campionato - analizza coach Ferretti - assicurato il terzo posto, devono servirci per consolidare i nostri meccanismi in attacco ed in difesa, concentrarci sui dettagli e recuperare al meglio le energie. Ci attende una fase di post season tutta da giocare e sono convinto che le ragazze daranno il meglio e ci sarà da divertirsi. Curiosamente, come all'andata a Massa sono stati designati a dirigere la gara con inizio alle 21,15 Matteo Landi di Pontedera e Azzurra Benenati di Cecina.