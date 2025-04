Basket Le Mura



Le Mura Spring si impongono al Palatagliate contro Mass

sabato, 5 aprile 2025, 08:23

Le Mura Spring: Cerri 4, Capodagli n.e., Dianda 13, Tessaro n.e., Morettini* 6, Rapè 2, Geremei, Valentino* 10, Maffei* 2, Michelotti* 7, Papa, Paulsson* 11. All.: Ferretti

Number 8: Mbaye* 7, Maiocchi* 7, Ratti* 6, Amedei 5, Guerrieri* 9, Candelori, Varrone* 9, Murgese. All.: Sturlese

Arbitri: Matteo Landi di Pontedera e Azzurra Benenati di Cecina.

Riescono a strappare un'altra vittoria le Spring, al termine di una partita equilibrata come fu quella dell'andata a Massa, contro una squadra con buone individualità. Molte partecipano infatti anche al campionato di A2, in doppio utilizzo con Cestistica Spezzina.

Sullo slancio della palla a due segna subito Michelotti da sotto, assistita da Valentino. L'azione successiva si iscrive a referto anche Paulsson su rimbalzo dopo un prumo tentativo (4-0). Sul ribaltamento Maiocchi certifica subito lacfama di tiratrice da oltre l'arco (4-3), poi Guerrieri segna addirittura il sorpasso (4-5). Non ci sta Valentino che realizza dopo un assist schiacciato di Michelotti (6-5). Botta e risposta al quinto minuto tra Varrone e Paulsson in avvitamento (8-5), poi altro duello stavolta da oltre l'arco tra Michelotti e Maiocchi (11-10). Nel finale Valentino su assist di Cerri e ancora Cerri su lancio lungo di Michelotti danno un po' di margine alle lucchesi (15-10).Inaugura il secondo quarto Rapè da sotto di sinistro, poi Ratti che non chiude un gioco da tre (17-12). Cerri su lancio lungo di Paulsson e Dianda che ruba palla sulla tre quarti e va in solitaria per il 21-12. Guerrieri da tre ricuce per la versiliesi al quinto minuto (21-15), poi Mbaye senza libero aggiuntivo. Ratti e Mbaye per il pareggio sul 21-21, ma Paulsson da tre liberata da Michelotti sulla sirena dei 24 secondi e Morettini dopo una serie di scambi stellari con Michelotti e Paulsson provano un'altra fuga (27-21). Ricuciono Amadei con tre liberi e Varone dalla distanza per il 28-27 con il quale si va all'intervallo lungo.

Al rientro in campo Amadei prova ancora una volta il sorpasso (28-29), ma Michelotti dalla lunetta, Paulsson da tre liberata da Michelotti, Valentino con assist no look di Paulsson e Morettini su rimbalzo provano un nuovo allungo in due minuti (37-29). Ratti con un giro pieno in lunetta (37-31), ma Maffei replica su assist di Michelotti (39-31). Guerrieri ed un libero di Varrone (39-34) poi Valentino su rimbalzo (41-34). Chiudono Mbaye e Maiocchi con una serie di liberi per il 41-38.L'ultimo quarto si apre con la bomba di Varone che impatta per l'ennesima volta (41-41). Regna l'equilibrio per un paio di minuti poi Valentino da sotto su ennesimo assist di Paulsson riporta avanti le padrone di casa (43-41). Le rotazioni corte specie su Massa iniziano a farsi sentire, ne approfitta Dianda prima su lancio lungo di Paulsson, poi su assist di Morettini che ruba palla su rimessa, ancora in penetrazione da dietro il canestro e infine con una veronica sottoplancia per dare la sterzata alla gara (51-43). In chiusura un libero di Paulsson, ma ancora Dianda che suggella con una tripla fronte canestro per il 55-43.

"È stata un partita da alti e bassi - analizza coach Ferretti - perchè ci sono stati parziali a favore poi loro sono state brave a rientrare. Non abbiamo avuto sempre la solita fluidità di gioco però lo strappo nell'ultimo quarto ci ha la dato tranquillità per portarla in fondo".

Prossimo impegno per le Spring domenica 13 aprile ore 18,00 al palazzetto San Marcellino contro Firenze Academy.