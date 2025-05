Basket Le Mura



Le Mura, al Palatagliate gara-1 degli Spareggi Nazionali contro Milano

sabato, 24 maggio 2025, 08:36

Grande basket questo sabato al Palatagliate per gara-1 dell'inedito incontro tra Green Lucca Le Mura Spring e Milano Basket Stars, valevole come semifinale degli spareggi nazionali per l'accesso alla serie A2. La formula prevede due gare con somma dei punti fatti ed eventuale overtime solo in gara-2 in caso di parità complessiva. Milano è reduce da un campionato lombardo vinto anche nella regular season, con 22 vittorie su 26 gare giocate, 63 punti/gara fatti e 54 subiti. Ai playoff ha battuto in gara-3 BF Varese 95, giunta ottava nel campionato regolare, poi si è classificata come prima nel girone all'italiana delle Final Four lombarde per classifica avulsa su Pontevico, arrivato a pari punti.

Lucca, dopo il terzo posto in prima fase con 22 vittorie su 28 partite giocate e 59 punti/gara fatti e 46 subiti, ha superato in gara secca Basket Golfo Piombino nei play-in, per poi aver la meglio su Nicobasket in Gara-3 di play-off.Da attenzionare sicuramente Elena Bestagno, play-guardia di 34 anni, che si porta in dote una media di 11,7 punti in 34 minuti giocati. Fanno generalmente parte del quintetto iniziale anche la play Benedetta Dall'Orto, la guardia Sofia Savini, l'ala forte Tamara Shash ed il centro Dunja Vujovic. Incerta invece la presenza di Sara Bocchetti, ex Basket Le Mura in A1, infortunatasi ad inizio aprile.

"Siamo consapevoli che andiamo ad affrontare la squadra più forte del Concentramento - commenta coach Ferretti - basta scorrere il roster di Milano, con molte ragazze di categoria superiore. Il nostro piano partita si basa invece sulla responsabilità collettiva e su una difesa forte e da lì imposteremo il nostro ritmo, costringendole a correre per tutti i quaranta minuti. Su questo stiamo lavorando già dalla scorsa settimana. Detto questo, viviamo il nostro sogno e godiamoci questa avventura." Sono stati designati ad arbitrare la gara con inizio alle ore 18 Samuele Rossetti di Rosignano Marittimo e Matias Deliallis di Livorno.