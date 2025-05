Basket Le Mura



Le Mura Spring conquistano la partecipazione agli spareggi nazionali per l'accesso in A2

sabato, 10 maggio 2025, 23:36

Acqua dell'Elba Nicobasket - Green Lucca Le Mura Spring 45-61 (4-16; 26-34; 40-47)



Nicobasket: Nerini n.e., Tongiorgi, Salvestrini*, Modini G.*, Montiani* 17, Rastelli n.e., Modini A.*, Pini* 18, Bargiacchi 4, Giglio Tos 6, Federighi n.e., Traore. All.: Rastelli



Le Mura Spring: Cerri n.e., Capodagli 13, Dianda 4, Tessaro*, Morettini 3, Rapè n.e., Geremei n.e., Valentino*, Chiti n.e., Maffei* 12, Michelotti* 9, Paulsson* 20. All.: Ferretti



Arbitri: Andrea Cavallo di Siena e Daniele Collet di Castelnuovo Berardenga.



Tornano con una vittoria le ragazze del Green Lucca dal difficile campo di Pontebuggianese. Dopo gara-2 al Palatagliate, anche gara-3 vede il successo delle lucchesi, che permette loro di accedere alla fase degli spareggi nazionali organizzati da Lega Basket Femminile, l'avversaria sarà Milano Basket Star, come prima classificata della Lombardia.



La cronaca. Inizio che richiama gara-1 con partenza completamente in mano alle ospiti. Smuove il tabellone Maffei in penetrazione, seguita subito dopo da Michelotti dai 6,75 di tabella (0-5). Paulsson fa tutto da sola, dal recupero al rimbalzo difensivo in transizione fino al canestro (0-7). Timeout casa, ma ancora Paulsson in contropiede su lancio di Maffei (0-9). Al quarto minuto i primi punti di Nico con Montiani (2-9), al settimo Pini giro pieno in lunetta (4-9). Morettini liberata da Maffei mette la tripla di tabella, poi Maffei su assist di Dianda e Capodagli finta e tiro chiudono il periodo sul 4-16.

Il secondo quarto inizia stile NBA con le triple di Montiani, Capodagli e Pini in meno di un minuto (10-19), poi Dianda in penetrazione con il libero aggiuntivo (10-22). Ancora una tripla di Pini al secondo minuto ed un gioco da tre di Pini (16-22). Michelotti con il tiro del cameriere e Capodagli arresto e tiro su assist di Michelotti riportano il vantaggio in doppia cifra (16-26). A Pini spalle a canestro risponde Maffei con un tiro impossibile, ed ancora a Pini risponde Michelotti con un altro sottomano (20-30). Due su due dai liberi per Paulsson, Pini da sotto che chiude il gioco da tre (23-32), tripla di Montiani per il -6 (26-32). Nel finale Paulsson chiude dai liberi sul 26-34.

Al rientro per il terzo quarto Paulsson dà margine alle Spring su assist di Michelotti che taglia tutta l'area e poi in arresto e tiro (26-38). Montiani da due e Giglio Tos dalla lunetta ricuciono (30-38), ma Maffei su scarico di Valentino dopo azione prolungata piazza la tripla del 30-41. Due punti per Bargiacchi, ma due anche per Maffei in arresto e tiro (32-43), poi un libero per Dianda, ma Nico non si arrende e nonostante la tripla di Paulsson su assist di Dianda, con Pini, Bargiacchi, Montiani ed i liberi di Giglio Tos riesce a ricucire fino al 40-47 di fine periodo.

L'ultimo quarto si apre con la bomba di Montiani che porta al -4 di svantaggio (43-47). Paulsson da tre su assist di Capodagli ridà margine a Lucca (43-50), poi Maffei con un libero, Paulsson arresto e tiro, Capodagli dall'angolo sinistro allungano nuovamente sul 43-55. Nico non ne ha più dopo tre intensi incontri, allora Capodagli in mischia e in arresto e tiro al settimo dà lo strappo definitivo (43-59), poi fissano il risultato Montiani e Michelotti sul 45-61.



"Faccio i complimenti a Nicobasket che ci ha provato fino alla fine - commenta coach Ferretti - nonostante le loro assenze. Alle mie ragazze dico brave perchè sono state concentrate tutti i quaranta minuti sul nostro piano partita, cercando di arrivare in fondo con più energia, cercando di arrivare in fondo sempre attaccando le loro individualità. Da domani si pensa a Milano". Le ragazze del Green Lucca scenderanno nuovamente in campo sabato 25 maggio ore 18 contro Milano Basket Star.