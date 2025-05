Basket Le Mura



Le Mura Spring pronta per gara 1 di Play off

sabato, 3 maggio 2025, 10:28

Ennesimo derby con Nicobasket per le ragazze del Green Lucca, si tratta infatti del quarto incontro stagionale, dopo i due di regular season e la finale di Coppa Toscana, tutti aggiudicati alla compagine di Ponte Buggianese. Ma questo incontro assume un valore ancora più importante, in quanto la squadra che uscirà vincitrice della serie di play off al meglio di tre gare, potrà giocarsi gli spareggi per l'accesso alla serie A2. Quindi grandi motivazioni in campo da ambo le parti e voglia di portarla a casa.Nei fatti Nico non assapora il gusto della vittoria dal 15 marzo, quando ebbe la meglio su Valdarno per 64-42 sommergendo le avversarie con 12 triple.Dopo aver messo in cassaforte il secondo posto sono arrivate poi le sconfitte con Terni, Perugia, ma anche con Siena e Pontedera, fanalino di coda.

Nico non ha potuto contare nelle ultime settimane sulla lettone Paula Kleskova che fatturava quasi 18 punti/gara, trasferitasi in Spagna per motivi familiari ed ha avuto alcune giocatrici, tra le quali il capitano Diletta Nerini alle prese con problemi fisici.Il roster a disposizione è in ogni caso ancora di tutto rispetto, potendo contare sulla presenza fisica sottocanestro del centro Matilde Pini (13,3 pt/gara) e dalla precisione dalla distanza di Alice Montiani (10,4), Simona Giglio Tos (10,2) e Carolina Salvestrini (9,9).Tutte a disposizione invece per coach Ferretti dopo gli ottimi rientri nella gara di play-in di Francesca Chiti e Elena Capodagli. Da segnalare solo un problema alla caviglia per Sara Valentino nell'allenamento di rifinitura, ancora in corso di valutazione.La serie si giocherà come detto al meglio di tre gare, con inizio questo sabato sul campo di Ponte Buggianese, gara2 al Palatagliate mercoledì 7 maggio ed eventuale bella ancora a Ponte Buggianese sabato 10.

"Nicobasket è una squadra forte - analizza coach Ferretti - che ha dimostrato cosa sa fare ed ha meritato la seconda posizione. Anche se ha avuto degli stop dovuti ad alcune assenze nelle ultime gare, non dobbiamo per questo andare in campo rilassate, anzi dobbiamo essere più determinate a giocare la nostra pallacanestro senza timore della caratura delle avversarie. Se giochiamo come nelle ultime uscite allora ci sarà da divertirsi."

Arbitreranno la gara con inizio alle 20,30 Alessandro Valfrè di Massa e Giulio Borchi di Pontedera.