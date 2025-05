Basket Le Mura



Le Mura Spring sconfitta da Milano in Gara-1

domenica, 25 maggio 2025, 08:48

Green Lucca Le Mura Spring - Milano Basket Stars 42-57 (10-15; 20-25; 34-43)

Le Mura Spring: Cerri n.e., Capodagli 3, Dianda 10, Tessaro 4, Morettini, Rapè n.e., Geremei n.e., Valentino, Chiti, Maffei 4, Michelotti 3, Paulsson 18. All.: Ferretti.

Milano: Bestagno 18, Cerri, Vujovic 5, Savini 27, Dell'Orto 1, Sangan, Shash 2, Polato 4, Santucci, Parma n.e.

Arbitri: Samuele Rossetti di Rosignano Marittimo e Matias Deliallis di Livorno.

Serata storta per le Spring di fronte ai circa 500 spettatori del Palatagliate. Sempre costrette a rincorrere per tutta la gara, solo nel finale permettono l'allungo alle ospiti. A Milano è sufficiente affidarsi all'esperienza di Bestagno e del capitano Savini per portare a casa il risultato. Sabato prossimo alle lucchesi servirà una vittoria con uno scarto di 16 punti per passare il turno.

Subito dalle prime azioni dopo la palla a due si intuisce quale sarà il refrain della partita, con difese asfissianti ed attacchi con polveri bagnate. Muove per prima il tabellone Savini dalla lunetta (0-1), poi si ripete dalla media (0-3). Il primo punto per Lucca al quarto minuto con un libero di Paulsson (1-3). Milano ne approfitta per provare un allungo, ma paga anch'essa molta imprecisione al tiro, con un libero di Bestagno e due punti di Polato (1-6).Il primo canestro dal campo di Lucca al settimo con Michelotti da sotto (3-6), ma subito Bestagno trova il tiro dalla distanza (3-9). Ancora Bestagno dalla media, poi due liberi di Paulsson (5-11). Savini per il 5-13, ma Capodagli fa bottino pieno dalla lunetta (7-13).

Sempre Savini, dopo un rimbalzo offensivo, porta al 7-15, ma Paulsson da oltre l'arco chiude il quarto sul 10-15.Secondo quarto, è un botta e risposta tra Savini arresto e tiro (10-17) e Dianda con una veronica nel pitturato (12-17), ancora Savini (12-19) ed ancora Dianda da tre con il pallone che salta sul primo ferro poi entra (15-19). Di nuovo Savini (15-21) per Milano, che ora prova l'allungo con Vujovic ed i liberi di Bestagno (15-25), ma nel finale Dianda su rimbalzo dopo azione prolungata e Paulsson da tre dopo un bel giropalla chiudono sul 20-25.Al rientro in campo le lucchesi tentano di ricucire, apre Tessaro su assist di Paulsson (22-25) ma subito Savini ristabilisce (22-27). Prova allora Maffei in transizione su lancio di Michelotti (24-27), con Vujovic che riporta Milano sul +5. Savini per il +7 (24-31), un libero a testa di Paulsson e Capodagli (26-31) poi ancora Savini (26-33). Paulsson trova la tripla da fronte canestro (29-33), ma ora è Bestagno a replicare (29-35).

Paulsson in penetrazione da sinistra tiene in scia le Spring (31-35), ma due minuti di apnea difensiva portano le ospiti in fuga fino alla tripla di Savini (31-43). Paulsson mette una pezza con un canestro da sotto su assist di Michelotti ed un libero (34-43).Ultimo quarto, Milano dà l'impressione di controllare la gara, inizia la solita Savini per il 34-45, che replica anche alla tripla di Dianda (37-48). Bestagno 2 volte per il 37-52, poi un libero di Dell'Orto (37-53). Un giro in lunetta anche per Michelotti (38-53). Polato da due per il massimo vantaggio (38-55), Maffei su assist di Paulsson poi due liberi a testa di Tessaro e Bestagno chiudono sul 42-57.

"Abbiamo visto la caratura di questa squadra dal vivo - commenta coach Ferretti - e sappiamo dove dobbiamo mettere un po' più di attenzione, soprattutto in difesa. Devo dire che abbiamo concesso solo 57 punti ad una squadra veramente forte, anche se abbiamo sbagliato un po' troppe occasioni in attacco, pagando il noviziato in questo tipo di partite."

Gara-2 è in programma sabato 31 maggio ore 18,00 alla palestra della scuola Sottocorno a Rogoredo (MI).