Basket Le Mura



Le Mura Spring, sconfitta di misura in Gara1 di Playoff

domenica, 4 maggio 2025, 08:16

Acqua dell'Elba Nicobasket - Green Lucca Le Mura Spring 73-71 (8-18; 18-30; 40-52; 64-64)

Nicobasket: Nerini n.e., Tongiorgi n.e., Salvestrini* 3, Modini G.*, Montiani* 12, Rastelli n.e., Modini A.*, Pini* 21, Bargiacchi 5, Giglio Tos 26, Federighi, Traore 6. All.: Rastelli

Le Mura Spring: Cerri 2, Capodagli 9, Dianda 3, Tessaro* 6, Morettini 7, Rapè n.e., Geremei n.e., Valentino* 5, Chiti, Maffei* 11, Michelotti* 10, Paulsson* 18. All.: Ferretti

Arbitri: Alessandro Carta di Pisa e Alessandro Sizzi di Prato.

Primo quarto con Lucca che trova praterie sconfinate sul parquet. Inaugura il referto Valentino su lancio di Paulsson, poi liberata da Tessaro in area (0-4), Michelotti ruba palla e va in contropiede con libero supplementare (0-7). Maffei in dribling da sotto poi liberata da un bello scambio Tessaro-Michelotti (0-11). I primi punti di Nico arrivano al quinto minuto dai liberi di Giglio Tos (2-11). Paulsson che recupera palla nel pitturato, ma si iscrive anche Pini spalle a canestro (4-13). Un libero per Pini, ma anche Capodagli su assist di Tessaro, poi Bargiacchi (7-15). Tessaro con una serpentina nel pitturato, chiudono il primo quarto l'uno su due di Morettini e Giglio Tos dalla lunetta ( 8-18).Secondo quarto, Tessaro ruba palla e realizza in terzo tempo da sinistra, Paulsson due punti da sotto, ma non chide il gioco da tre (8-22). Dopo il time out casa, Michelotti dal bordo del pitturato, poi Maffei arresto e tiro e ancora da sotto su assist di Chiti (8-28). Al settimo minuto Giglio Tos inizia a forzare in attacco raccogliendo da sola un canestro, due tiri liberi e due giochi da tre per un parziale di 10-2, solo la veronica di Cerri sottocanestro fa muovere il tabellone per Lucca (18-30).La terza frazione si apre con la tripla di Montiani, cui risponde Paulsson su assist schiacciato di Maffei, subito dopo Pini ed ancora Paulsson che ruba palla sottocanestro dopo un rimbalzo (23-34). Pini due su due poi Maffei arresto e tiro da desta con l'aiuto del ferro (25-36). Un libero di Montiani, Paulsson da tre liberata da Capodagli e subito ancora Montiani da due (28-39).

Uno su due di Maffei, ma Lucca è già in bonus al quinto, ne approfitta Traore per un 2/2 (30-40). Un libero di Michelotti, ma il due su due di Giglio Tos e Pini spalle a canestro ricuciono fino al -5 (36-41). Dopo il time out Lucca, Michelotti con Morettini che aveva rubato palla e Paulsson trovata lubera sottocanestri da Tessaro provano ad allungare nuovamente (36-45). I soliti liberi di Giglio Tos, ma Lucca allunga ancora con Paulsson in avvitamento e Michelotti su rimbalzo (38-49). Il gioco da tre di Capodagli spalle a canestro e i consueti liberi di Giglio Tos chiudono sul 40-52.Quarta frazione, subito Pini che trova fallo su tiro per il 2/2 (42-52). Morettini da tre liberata da Michelotti, ma risponde Pini anche lei da tre (45-55). I liberi di Traore ma ancora Morettini questa volta assistita da Paulsson (47-58). L'ennesimo fischio "coraggioso" della coppia arbitrale questa volta manda in lunetta Montiani per tre liberi, tutti realizzati (50-58). Dopo i due punti di Pini stavolta è Paulsson a mettere la bomba liberata da Morettini (52-61). 1/2 di Valentino, ma ancora Pini fronte canestro da tre (55-62), fallo fischiato ancora a favore di Giglio Tos che realizza 2/2 come sempre (57-62). La tripla di Montiani e i due di Pini portano Nico ad impattare (62-62). Solito schema, quinto fallo di Maffei su Giglio Tos che realizza 2/2 come sempre (64-62).

Due liberi sbagliati per Pini e Tessaro, realizza invece allo scadere Dianda che conquista il rimbalzo su tiro di Capodagli per il 64 pari che manda le squadre all'overtime. Il tempo supplementare si apre con Giglio Tos che si guadagna due tiri liberi, uno lo realizza anche Dianda (66-65), poi Tessaro di forza da sotto controsorpassa (66-67). Salvestrini da oltre l'arco e Traore tagliando nel pitturato provano un allungo (71-67), ma in un attimo Capodagli liberata da Tessaro rimette Lucca in scia (71-70). Si decide sui liberi, ne fanno uno su due Bargiacchi, Capodagli e Giglio Tos (73-71).Sei secondi rimasti, time out Lucca con rimessa in zona d'attacco. Buono schema, Paulsson in penetrazione e scarico su Morettini sola nell'angolo, il canestro sputa fuori la palla del sorpasso.

"Abbiamo avuto l'ultimo tiro per vincere la partita - commenta coach Ferretti - però quando sei avanti di venti punti devi continuare a giocare alla tua maniera, con il ritmo in difesa e correndo in attacco per trovare soluzioni facili come abbiamo fatto all'inizio. Detto questo, complimenti a Nico perchè ci hanno creduto e sono riuscite a vincere la partita." Gara 2 è prevista al Palatagliate mercoledì 7 ore 21,15.