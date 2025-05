Basket Le Mura



Le Mura Spring si impone in gara-2 ed allunga la serie playoff

giovedì, 8 maggio 2025, 08:10

Green Lucca Le Mura Spring - Acqua dell'Elba 63-59 (14-23; 33-37; 48-45)

Le Mura Sprung: Cerri n.e., Capodagli 8, Caredio n.e., Dianda, Tessaro 14, Morettini, Rapè, Valentino 4, Chiti n.e., Maffei 6, Michelotti 17, Paulsson 14. All.: Ferretti

Nicobasket: Nerini n.e., Tongiorgi n.e., Salvestrini 7, Modini G. 2, Montiani 5, Modini A. 4, Pini 17, Bargiacchi 5, Giglio Tos 14, Federighi n.e., Traore 5. All.: Rastelli

Arbitri: Filippo Biancalana di San Giuliano Terme e Azzurra Benenati di Cecina.

Le ragazze del Green Lucca riescono a pareggiare la sconfitta dell'andata e ad allungare la serie alla bella di sabato 10, ancora a Ponte Buggianese. Partita vibrante, molto diversa da Gara-1 con 12 cambi di vantaggio che ha appassionato fino in fondo i circa 400 spettatori del Palatagliate.

Palla a due Lucca, dopo azione insistita Tessaro subisce fallo in ingresso in area e realizza 1/2. Slocca subito il tabellone anche Nico con i due punti di Asia Modini (1-2). Paulsson che approfitta di una distrazione della difesa per entrare da sinistra, Salvestrini arresto e tiro, ancora Paulsson di tabella e gioco da tre di Pini per i continui cambi di vantaggio (5-7). La bomba da sinistra di Tesaaro porta ancora avanti Lucca (8-7), ma Montiani da due e da tre prova il primo allungo (8-12). Pini spalle a canestro (8-14), ma Maffei arresto e tiro e Tessaro in terzo tempo dopo aver rubato palla a centrocampo riportano Lucca ad un possesso (12-14). Bargiacchi da due, ma subito Tessaro risponde ancora palla recuperata e contropiede (14-16), facendo chiamare il minuto a coach Rastelli. Ci pensa però Giglio Tos a far scappare le pontigiane con due triple in meno di un minuto ed un libero con cui si chiude il periodo (14-23).Secondo quarto, subito botta e risposta Bargiacchi e Michelotti in arresto e tiro (16-25). Ancora Michelotti in terzo tempo da destra, poi il giro pieno in lunetta di Tessaro, ma sono i due punti di tabella di nuovo di Michelotti che fanno chiamare ancora time-out a coach Rastelli (22-25). Ai due punti di Giada Modini risponde in un amen Valentino assistita da Paulsson (24-27). Fallo su Pini che fa bottino pieno dalla lunetta, così come Michelotti (26-29), ma che poi insiste sull'azione successiva lanciata da Capodagli dopo aver recuperato palla a centrocampo (28-29).

Salvestrini da tre al settimo per un nuovo allungo, a cui si aggiungono anche Pini spalle a canestro e Giglio Tos da oltre l'arco (28-37). Negli ultimi secondi Paulsson da sotto su assist di Maffei e Capodagli dai 6,75 trovata libera da Tessaro ricuciono fino al 33-37 alla seconda sirena.Al rientro in campo subito Paulsson da sotto, ma risponde Salvestrini dalla media (35-39). Gioco da tre di Capodagli per il minimo svantaggio (38-39), Modini fa rifiatare le ospiti, ma Tessaro da oltre l'arco su scarico di Paulsson arriva ad impattare (41-41). Giglio Tos and one segna da posizione impossibile sottocanestro al sesto minuto (41-44). Michelotti da oltre l'arco e Valentino sottoplancia su appoggio delicato di Paulsson per riportare le Spring in vantaggio (46-44). Prova a ricucire Bargiacchi dalla lunetta, ma si ferma ad 1/2, nei secondi finali Paulsson su rimbalzo chiude il quarto sul 48-45.Ultimo periodo, Traore sfuggita alla difesa e Pini con un gancio fanno mettere il naso avanti alle ospiti (48-49). Subito Michelotti da sotto su rimbalzo, ma il giro pieno in lunetta di Pini e l'incursione di Traore (50-53) fanno chiedere la sospensione a coach Ferretti.

Maffei arresto e tiro per restare in scia (52-53), al libero di Traore risponde Paulsson in appoggio al tabellone con assist di Tessaro per riportare tutto in parità (54-54) alla metà esatta dell'ultimo tempino. Capodagli arresto e tiro dal limite del pitturato, poi Giglio Tos fa 1/2 dalla lunetta (56-55). Paulsson in penetrazione e Pini spalle a canestro al settimo (58-57), Michelotti fa bottino pieno in lunetta, siamo nei due minuti finali, Maffei arresto e tiro da destra (62-57) fa chiamare timeout a coach Rastelli. Rimessa in attacco, poi un fischio coraggioso su Capodagli manda in lunetta Pini (62-59). Tessaro porta palla per far scorrere, riescono a farle fallo solo ad un secondo dalla fine, uno su due dalla lunetta (63-59) mentre iniziano già i festeggiamenti.

"Partita completamente diversa da gara-1 - commenta coach Ferretti - perchè le dinamiche erano ben diverse, siamo state brave a non andare fuori partita quando loro hanno preso un buon vantaggio con le loro individualità. Siamo state brave a restare concentrate, a lavorare ai fianchi, a continuare a giocare uno contro uno e, possesso su possesso, siamo riuscite a portarla a casa."

Gara-3 sarà giocata sabato 10 alle ore 20,30 al Palapertini di Ponte Buggianese.