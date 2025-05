Basket Le Mura



Obiettivo spareggi nazionali, Le Mura Spring si gioca tutto in gara-3

sabato, 10 maggio 2025, 08:33

Si torna a giocare a Pontebuggianese questo sabato dopo la vittoria di Lucca in gara-2 che le ha permesso di allungare la serie. Nell'altro playoff invece Perugia ha avuto la meglio su Livorno con un secco 2-0 ed andrà ora ad affrontare, negli spareggi nazionali, Marghera arrivata seconda nel campionato del Triveneto. La vincente della sfida di sabato sera staccherà invece il biglietto per la semifinale spareggi contro Lombardia 1, nello specifico Milano Basket Stars, squadra di ottimo livello dove giocano, tra le altre, Elena Bestagno e Sara Bocchetti, già viste in A1. Molti saranno i motivi di interesse di questa gara-3, tra gli altri giocheranno un ruolo fondamentale la tenuta atletica e mentale delle ragazze, alle prese con la terza partita in una settimana dopo un campionato lunghissimo. Inoltre ogni gara si porta dietro strascichi polemici, le tifoserie diventano sempre più calde mettendo sempre più pressione a giocatrici e staff.Lucca conferma tutto il roster a disposizione di coach Ferretti, salvo qualche eventuale rotazione in panchina.

Il quintetto dovrebbe essere formato da Tessaro, Valentino, Maffei, Michelotti e Paulsson, con Capodagli e Morettini pronte per i primi cambi. La continuità a testimoniare la buona prestazione complessiva di gara-2, in particolare la lucidità di Michelotti e Paulsson nell'impostare le azioni di attacco, la generosità di Tessaro e la capacità di sacrificio in difesa di Valentino e Capodagli su Pini e Morettini su Giglio Tos.Le ragazze hanno avuto un giorno di recupero fisico giovedì nel quale hanno potuto fare videoanalisi di gara-2, per poi tornare al tradizionale allenamento del venerdì sera per prova schemi sotto stress e sessioni di tiro.

"Sicuramente affronteremo gara 3 con la stessa grinta con cui abbiamo affrontato le due precedenti - commenta il capitano Sofia Michelotti - ci troveremo di fronte una squadra molto forte e determinata per questo sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione per tutti e 40 i minuti, giocando con intensità e di squadra."

Sono stati designati ad arbitrare la gara Andrea Cavallo di Siena e Daniele Collet di Castelnuovo Berardenga