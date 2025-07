Basket Le Mura



Una nuova guida per le giovanili Le Mura Spring

giovedì, 24 luglio 2025, 08:42

Le Mura Spring presenta la prima figura che comporrà il quadro tecnico dedicato al settore giovanile, coach Virgilio Mercogliano, 65 anni.

Arriva a Lucca con una lunga esperienza alle spalle, in particolare nel femminile, in A1, A2 e B in varie piazze toscane, ed ha il patentino di Allenatore Nazionale dal 1989. La società gli ha offerto un contratto biennale per dare continuità alla crescita tecnica e personale delle ragazze, contando particolarmente sulle sue doti umane e sulla sua esperienza.



"Sono onorato di entrare a far parte della famiglia Le Mura Spring - le prime parole del coach - una società giovane, con obiettivi ambiziosi in una piazza storica, non potevo chiedere di meglio. Metterò a disposizione il mio "know how" per far migliorare le giovani sia nella tecnica individuale, che nell'appartenza ad una squadra. Spero di infondere e rafforzare loro un concetto ben preciso, da altri coach più importanti ribadito più volte "il nome scritto sul davanti della maglia è più importante di quello scritto sul retro".