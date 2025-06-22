Le Mura Spring completa il reparto senior

Basket Le Mura
mercoledì, 13 agosto 2025, 17:39
Le Mura Spring è lieta di annunciare di aver raggiunto l'accordo con la giocatrice Serena Bona, ala-centro di 183 cm e grande esperienza. Nata a Licata (AG), inizia il suo percorso cestistico a Ribeira, prima di trasferirsi a Battipaglia e Salerno, dove debutta in A2. Nel 2013 l'esordio in A1 con la maglia del Basket Le Mura, per poi proseguire l'anno successivo nella massima serie con Umbertide.
Dopo varie stagioni di alto livello nella serie cadetta torna in A1 con Broni nel 2021 per poi scendere in A2 con Ancona e Roseto, superando le 300 presenze in questo campionato. Giocatrice di grande versatilità, Bona può ricoprire più ruoli sul perimetro, apportando quella dose di carisma e mentalità vincente che fanno la differenza in spogliatoio. Dopo le visite mediche e fisioterapiche, ha già iniziato la preparazione fisica in palestra e sarà a disposizione di coach Pistolesi già dalle gare di precampionato.
giovedì, 24 luglio 2025, 08:42
Le Mura Spring presenta la prima figura che comporrà il quadro tecnico dedicato al settore giovanile: è coach Virgilio Mercogliano. Arriva a Lucca con una lunga esperienza alle spalle, in particolare nel femminile, in A1, A2 e B in varie piazze toscane
sabato, 5 luglio 2025, 09:06
Arriva a Lucca una vera e propria leader dopo 8 stagioni da protagonista nel Jolly Acli Livorno, 293 gare sempre tra serie B e A2 con una media di 9,7 punti. Una play che gioca anche da guardia
lunedì, 30 giugno 2025, 08:59
La società ha raggiunto un accordo con Marco Pistolesi, al quale sarà affidata la prima squadra. Allenatore nazionale dal 2014 proviene dal maschile avendo seguito negli ultimi anni Folgore Fucecchio, Fides Livorno, Basket Altopascio e US Livorno in serie C, ma ha anche una ampia esperienza nel femminile
domenica, 22 giugno 2025, 08:05
In finale si sono imposte per 19-10 ancora contro CMB Valdarno.Per la squadra di Lucca, composta da Arianna Geremei, Diana Tanasa, Ludovica Dinelli e Sofia Dianda, adesso si aprono le porte della finale nazionale 3x3 di settembre