Le Mura Spring completa il reparto senior

mercoledì, 13 agosto 2025, 17:39

Le Mura Spring è lieta di annunciare di aver raggiunto l'accordo con la giocatrice Serena Bona, ala-centro di 183 cm e grande esperienza. Nata a Licata (AG), inizia il suo percorso cestistico a Ribeira, prima di trasferirsi a Battipaglia e Salerno, dove debutta in A2. Nel 2013 l'esordio in A1 con la maglia del Basket Le Mura, per poi proseguire l'anno successivo nella massima serie con Umbertide.

Dopo varie stagioni di alto livello nella serie cadetta torna in A1 con Broni nel 2021 per poi scendere in A2 con Ancona e Roseto, superando le 300 presenze in questo campionato. Giocatrice di grande versatilità, Bona può ricoprire più ruoli sul perimetro, apportando quella dose di carisma e mentalità vincente che fanno la differenza in spogliatoio. Dopo le visite mediche e fisioterapiche, ha già iniziato la preparazione fisica in palestra e sarà a disposizione di coach Pistolesi già dalle gare di precampionato.