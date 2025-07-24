Le Mura Spring, primo allenamento per la Serie B femminile

Altri articoli in Basket Le Mura

domenica, 24 agosto 2025, 08:57

Sabato 30 agosto ore 19,30 durante la "Notte bianca" Le Mura Spring si presenta alla città sul palco di Corso Garibaldi, grazie alla disponibilità dei locali "Old City" e "Caffè Monica" e agli enti che organizzano la serata: Prefettura di Lucca, Regione, Provincia, Comune, Confcommercio Lucca e Massa Carrara e...

mercoledì, 20 agosto 2025, 09:00

In attesa del raduno del 25 agosto Le Mura Spring è pronta a mettere in campo una struttura organizzativa e tecnica da categoria superiore, nella convinzione che per migliorare ancora i traguardi sportivi e sociali dello scorso anno sono necessarie professionalità di altissimo livello

mercoledì, 13 agosto 2025, 17:39

Arriva Serena Bona, giocatrice di grande versatilità, può ricoprire più ruoli sul perimetro, apportando quella dose di carisma e mentalità vincente che fanno la differenza in spogliatoio. Dopo le visite mediche e fisioterapiche, ha già iniziato la preparazione fisica in palestra

giovedì, 24 luglio 2025, 08:42

Le Mura Spring presenta la prima figura che comporrà il quadro tecnico dedicato al settore giovanile: è coach Virgilio Mercogliano. Arriva a Lucca con una lunga esperienza alle spalle, in particolare nel femminile, in A1, A2 e B in varie piazze toscane