Le Mura Spring, primo allenamento per la Serie B femminile

Basket Le Mura
martedì, 26 agosto 2025, 07:47
È iniziata con il primo allenamento, l'avventura della stagione sportiva 2025/2026 per le ragazze della serie B Spring. Dopo le raccomandazioni, gli auspici ed i progetti dei vertici societari, la consueta foto istituzionale in formazione. A seguire un'ora con i preparatori fisici Nadia Centoni e Michele De Ranieri, poi altri sessanta minuti per iniziare ad assimilare i primi schemi di coach Pistolesi.
Del resto tra appena una ventina di giorni le ragazze sono attese al primo test del Torneo del Settembre Lucchese contro due big del prossimo campionato come Firenze e Perugia, oltre a Jolly Livorno, squadra di A2. A seguire i due turni finali di Coppa Toscana di categoria, poi il 4 ottobre la prima di campionato, dove incontreranno di nuovo Firenze al Palatagliate.
"Sarà un campionato molto lungo a livello di regolar season - commenta coach Pistolesi - e con trasferte impegnative in Umbria, Marche e Liguria. Credo che regnerà un grande equilibrio, ma tutto verrà deciso a livello di playoff per stabilire chi avrà il diritto di andare alle fasi nazionali".
domenica, 24 agosto 2025, 08:57
Sabato 30 agosto ore 19,30 durante la "Notte bianca" Le Mura Spring si presenta alla città sul palco di Corso Garibaldi, grazie alla disponibilità dei locali "Old City" e "Caffè Monica" e agli enti che organizzano la serata: Prefettura di Lucca, Regione, Provincia, Comune, Confcommercio Lucca e Massa Carrara e...
mercoledì, 20 agosto 2025, 09:00
In attesa del raduno del 25 agosto Le Mura Spring è pronta a mettere in campo una struttura organizzativa e tecnica da categoria superiore, nella convinzione che per migliorare ancora i traguardi sportivi e sociali dello scorso anno sono necessarie professionalità di altissimo livello
mercoledì, 13 agosto 2025, 17:39
Arriva Serena Bona, giocatrice di grande versatilità, può ricoprire più ruoli sul perimetro, apportando quella dose di carisma e mentalità vincente che fanno la differenza in spogliatoio. Dopo le visite mediche e fisioterapiche, ha già iniziato la preparazione fisica in palestra
giovedì, 24 luglio 2025, 08:42
Le Mura Spring presenta la prima figura che comporrà il quadro tecnico dedicato al settore giovanile: è coach Virgilio Mercogliano. Arriva a Lucca con una lunga esperienza alle spalle, in particolare nel femminile, in A1, A2 e B in varie piazze toscane