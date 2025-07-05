Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2024

BL Colorificio

Basket Le Mura

Le Mura Spring si presenta alla città durante la Notte Bianca

domenica, 24 agosto 2025, 08:57

Sabato 30 agosto ore 19,30 durante la "Notte bianca" Le Mura Spring si presenta alla città sul palco di Corso Garibaldi, grazie alla disponibilità dei locali "Old City" e "Caffè Monica" e agli enti che organizzano la serata: Prefettura di Lucca, Regione, Provincia, Comune, Confcommercio Lucca e Massa Carrara e CCN InLucca. 

"A tre mesi esatti dall'ultima gara degli spareggi nazionali – si legge in una nota della società biancorossa – torniamo a rivedere le nostre Stelle, quelle della prima squadra ma anche del settore giovanile. L'occasione per presentare alla città le protagoniste, i progetti e gli obiettivi per la prossima stagione sportiva ormai alle porte". Condurrà la serata Alessandro Petrini.

bonito

Banca di Pescia

panda home

MAV

Osteria Da Pio

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

ST Company

fb gl

panda estivo 2024

BL Colorificio

Altri articoli in Basket Le Mura

mercoledì, 20 agosto 2025, 09:00

Lo staff de Le Mura Spring pronto per la nuova stagione sportiva

In attesa del raduno del 25 agosto Le Mura Spring è pronta a mettere in campo una struttura organizzativa e tecnica da categoria superiore, nella convinzione che per migliorare ancora i traguardi sportivi e sociali dello scorso anno sono necessarie professionalità di altissimo livello

mercoledì, 13 agosto 2025, 17:39

Le Mura Spring completa il reparto senior

Arriva Serena Bona, giocatrice di grande versatilità, può ricoprire più ruoli sul perimetro, apportando quella dose di carisma e mentalità vincente che fanno la differenza in spogliatoio. Dopo le visite mediche e fisioterapiche, ha già iniziato la preparazione fisica in palestra

giovedì, 24 luglio 2025, 08:42

Una nuova guida per le giovanili Le Mura Spring

Le Mura Spring presenta la prima figura che comporrà il quadro tecnico dedicato al settore giovanile: è coach Virgilio Mercogliano. Arriva a Lucca con una lunga esperienza alle spalle, in particolare nel femminile, in A1, A2 e B in varie piazze toscane

sabato, 5 luglio 2025, 09:06

La Mura, firma Ceccarini

Arriva a Lucca una vera e propria leader dopo 8 stagioni da protagonista nel Jolly Acli Livorno, 293 gare sempre tra serie B e A2 con una media di 9,7 punti. Una play che gioca anche da guardia

Ricerca nel sito

bonito

Banca di Pescia

panda home

MAV

Osteria Da Pio

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

ST Company