Le Mura Spring, successo per la presentazione alla Notte Bianca

Basket Le Mura
domenica, 31 agosto 2025, 16:31
Spazio anche alle stelle de Le Mura Spring durante la Notte Bianca di Lucca, grazie all'ospitalità dei locali Bar Monica e Old City di Corso Garibaldi e all'organizzazione complessiva di Confcommercio Lucca e degli enti locali. Presentata la prima squadra che affronterà il campionato di serie B, ormai interregionale con squadre da Liguria, Umbria e Marche. I primi chiamati dal presentatore, il giornalista sportivo Alessandro Petrini, sono stati i dirigenti della società dalla presidente Rachele Settesoldi, al vice Luca Filippetto fino ai consiglieri Francesco Caredio, Gianluca Costa, Rodolfo Ragionieri, Sara Rossi, Simonetta Sensi.
Assenti giustificati, ma presenti con la stessa passione Fabio Lorenzi, Paolo Ippolito e Mike Tanasa. La presidente, commentando la stagione sportiva alle porte, ha sottolineato il valore sociale che viene portato avanti, anche con la responsabilità derivante dalla tradizione del basket femminile lucchese.Presentazione speciale invece per la Direttrice Sportiva Imma Gentile, impegnata su tutti i fronti societari.Sono state poi chiamate le ragazze della prima squadra Elena Capodagli, Sofia Dianda, Sara Ceccarini, Sofia Michelotti, Arianna Geremei, Francesca Evangelista, Francesca Chiti, Elisa Maffei, Sofia Michelotti, Federica Papa e Serena Bona. Spazio per una battuta al capitano Michelotti, che tra l'altro segue anche come istruttrice Aquilotti e Gazzelle del minibasket (9-10 anni), che ha sottolineato come le nuove ragazze chiamate in prima squadra si siano già ben inserite in questa prima settimana di allenamenti.
Presentazione particolare appunto per le tre nuove Sara Ceccarini, Francesca Evangelista e Serena Bona che, pur venendo da categorie superiori, al microfono di Petrini hanno espresso commenti entusiastici sulla professionalità e la profondità del team e sull'accoglienza ricevuta nel gruppo squadra.Presentato a seguire lo staff a disposizione della prima squadra con il Coach Marco Pistolesi, il vice Emanuele Merola, la preparatrice fisica Nadia Centoni, il mental coach Ivan Dotto, il massaggiatore Paolo Michelotti, il nutrizionista Andrea Bavieri, le fisioterapiste Chiara Paoletti e Flaminia Casolaro e Laura Fumelli per la segreteria.
Passaggio tra gli applausi del folto pubblico di Corso Garibaldi anche per il gruppo Promozione guidato da Emanuele Merola con il vice Emilio Giusti, per il settore giovanile, guidato da Virgilio Mercogliano con il gruppo under 19/17/15 e da Claudia del Rosso con le under 13. Infine presente un rappresentanza di Paperine, Libellule e Gazzelle per il progetto minibasket sotto la supervisione di Annalisa Breschi, mentre Imma Gentile ha presentato il gruppo Psicomotricità per i più piccoli di 3-5 anni. Ha chiuso la presentazione il vicesindaco di Lucca e assessore allo sport Fabio Barsanti che ha ricordato l'entusiasmante campionato appena trascorso chiusosi agli spareggi nazionali per la serie A2, assicurando il massimo impegno dell'Amministrazione Comunale per sostenere le realtà sportive cittadine.
martedì, 26 agosto 2025, 07:47
È iniziata l'avventura della stagione sportiva 2025/2026. Dopo le raccomandazioni, gli auspici ed i progetti dei vertici societari, la consueta foto istituzionale in formazione. A seguire un'ora con i preparatori fisici Nadia Centoni e Michele De Ranieri, poi altri sessanta minuti per iniziare ad assimilare i primi schemi di coach...
domenica, 24 agosto 2025, 08:57
Sabato 30 agosto ore 19,30 durante la "Notte bianca" Le Mura Spring si presenta alla città sul palco di Corso Garibaldi, grazie alla disponibilità dei locali "Old City" e "Caffè Monica" e agli enti che organizzano la serata: Prefettura di Lucca, Regione, Provincia, Comune, Confcommercio Lucca e Massa Carrara e...
mercoledì, 20 agosto 2025, 09:00
In attesa del raduno del 25 agosto Le Mura Spring è pronta a mettere in campo una struttura organizzativa e tecnica da categoria superiore, nella convinzione che per migliorare ancora i traguardi sportivi e sociali dello scorso anno sono necessarie professionalità di altissimo livello
mercoledì, 13 agosto 2025, 17:39
Arriva Serena Bona, giocatrice di grande versatilità, può ricoprire più ruoli sul perimetro, apportando quella dose di carisma e mentalità vincente che fanno la differenza in spogliatoio. Dopo le visite mediche e fisioterapiche, ha già iniziato la preparazione fisica in palestra