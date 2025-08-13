Basket Le Mura



Le Mura Spring, successo per la presentazione alla Notte Bianca

domenica, 31 agosto 2025, 16:31

Spazio anche alle stelle de Le Mura Spring durante la Notte Bianca di Lucca, grazie all'ospitalità dei locali Bar Monica e Old City di Corso Garibaldi e all'organizzazione complessiva di Confcommercio Lucca e degli enti locali. Presentata la prima squadra che affronterà il campionato di serie B, ormai interregionale con squadre da Liguria, Umbria e Marche. I primi chiamati dal presentatore, il giornalista sportivo Alessandro Petrini, sono stati i dirigenti della società dalla presidente Rachele Settesoldi, al vice Luca Filippetto fino ai consiglieri Francesco Caredio, Gianluca Costa, Rodolfo Ragionieri, Sara Rossi, Simonetta Sensi.

Assenti giustificati, ma presenti con la stessa passione Fabio Lorenzi, Paolo Ippolito e Mike Tanasa. La presidente, commentando la stagione sportiva alle porte, ha sottolineato il valore sociale che viene portato avanti, anche con la responsabilità derivante dalla tradizione del basket femminile lucchese.Presentazione speciale invece per la Direttrice Sportiva Imma Gentile, impegnata su tutti i fronti societari.Sono state poi chiamate le ragazze della prima squadra Elena Capodagli, Sofia Dianda, Sara Ceccarini, Sofia Michelotti, Arianna Geremei, Francesca Evangelista, Francesca Chiti, Elisa Maffei, Sofia Michelotti, Federica Papa e Serena Bona. Spazio per una battuta al capitano Michelotti, che tra l'altro segue anche come istruttrice Aquilotti e Gazzelle del minibasket (9-10 anni), che ha sottolineato come le nuove ragazze chiamate in prima squadra si siano già ben inserite in questa prima settimana di allenamenti.

Presentazione particolare appunto per le tre nuove Sara Ceccarini, Francesca Evangelista e Serena Bona che, pur venendo da categorie superiori, al microfono di Petrini hanno espresso commenti entusiastici sulla professionalità e la profondità del team e sull'accoglienza ricevuta nel gruppo squadra.Presentato a seguire lo staff a disposizione della prima squadra con il Coach Marco Pistolesi, il vice Emanuele Merola, la preparatrice fisica Nadia Centoni, il mental coach Ivan Dotto, il massaggiatore Paolo Michelotti, il nutrizionista Andrea Bavieri, le fisioterapiste Chiara Paoletti e Flaminia Casolaro e Laura Fumelli per la segreteria.

Passaggio tra gli applausi del folto pubblico di Corso Garibaldi anche per il gruppo Promozione guidato da Emanuele Merola con il vice Emilio Giusti, per il settore giovanile, guidato da Virgilio Mercogliano con il gruppo under 19/17/15 e da Claudia del Rosso con le under 13. Infine presente un rappresentanza di Paperine, Libellule e Gazzelle per il progetto minibasket sotto la supervisione di Annalisa Breschi, mentre Imma Gentile ha presentato il gruppo Psicomotricità per i più piccoli di 3-5 anni. Ha chiuso la presentazione il vicesindaco di Lucca e assessore allo sport Fabio Barsanti che ha ricordato l'entusiasmante campionato appena trascorso chiusosi agli spareggi nazionali per la serie A2, assicurando il massimo impegno dell'Amministrazione Comunale per sostenere le realtà sportive cittadine.