Basket Le Mura



Lo staff de Le Mura Spring pronto per la nuova stagione sportiva

mercoledì, 20 agosto 2025, 09:00

In attesa del raduno del 25 agosto Le Mura Spring è pronta a mettere in campo una struttura organizzativa e tecnica da categoria superiore.

Del resto per migliorare ancora i traguardi sportivi e sociali dello scorso anno, come è nelle intenzioni societarie, sono necessarie professionalità di altissimo livello. Nella stagione 2025-2026, oltre alla Presidente Rachele Settesoldi e al vice presidente Luca Filippetto, la società sarà guidata dai dirigenti Francesco Caredio, Gianluca Costa, Fabio Lorenzi, Paolo Ippolito, Rodolfo Ragionieri, Sara Rossi, Simonetta Sensi, Mike Tanasa.



L'area tecnica, agli ordini della DS Imma Gentile, è composta dai coach Claudia del Rosso (U13), Virgilio Mercogliano (U17 e U19), Emanuele Merola (Promozione) e Marco Pistolesi (Serie B)

Il settore minibasket potrà contare sulla tecnica e sulla gentilezza degli istruttori Emilio Giusti, Sofia Michelotti, Elena Capodagli, Francesca Chiti, coordinati da Annalisa Breschi. La psicomotricità, dai 3 agli 11 anni, sarà seguita da Giada Buchignani e Rebecca Rapè con la supervisione di Imma Gentile.



Lo staff di supporto alla preparazione sarà composto dai Preparatori Fisici Nadia Centoni (resp.) e Michele de Ranieri, Paolo Michelotti (massaggiatore), Andrea Michelotti (podologo), Chiara Paoletti e Flaminia Casolaro (fisioterapiste), Giulia Razza (osteopata) e Ivan Dotto (mental coach) oltre a consulenze specialistiche esterne. La Croce Verde di Lucca inoltre fornirà l'assistenza per le partite interne della prima squadra.

Le atlete della prima squadra avranno anche quest'anno la possibilità di utilizzare le strutture della palestra Ego per il potenziamento fisico ed il recupero muscolare. Infine, ma non ultima per importanza, la segreteria amministrativa, affidata a Laura Fumelli per iscrizioni, gestione magazzino e biglietteria e a Lucia Ruggeri per i rapporti con i fornitori e bilancio.