Basket Le Mura



Al Palatagliate il 3° Torneo di basket femminile "Settembre Lucchese"

venerdì, 12 settembre 2025, 11:51

Si scaldano i motori per la prossima stagione sportiva di serie B femminile, l'occasione per verificare lo stato di preparazione è il 3° Trofeo Settembre Lucchese, in agenda il 13 e 14 settembre al Palatagliate.

Si sfideranno tre delle più attrezzate compagini del campionato, Lucca, Firenze e Perugia tutte con ambizioni di alta classifica, ed una di livello superiore, quel Jolly Basket Livorno che entrato nell'orbita Libertas, non nasconde anch'essa aspirazioni di ben figurare nel campionato nazionale di A2.

Nella fase mattutina il Trofeo impegnerà invece le formazioni delle ragazze under17 delle stesse squadre, quasi a figurare un passaggio di testimone tra le juniores e le senior. L'età dei15/16 anni tra l'altro è proprio quella più interessante in cui l'atleta, pur non formata definitivamente, riesce ormai a mostrare le caratteristiche di fisicità, di coordinazione e di visione di gioco che la distingueranno nel prosieguo dell'attività.

Nel particolare, la mattina del 13 alle ore 10,00 prima semifinale U17 Le Mura Spring-Jolly Livorno, a seguire ore 12,00 Firenze Academy -Pall. Perugia. Nel pomeriggio ore 16,00 semifinale senior Le Mura Spring- Firenze Academy, alle 18,00 Jolly Livorno-Pall. Perugia.

La domenica mattina via alle finali under17, mentre nel pomeriggio sono previste le finali senior.

Tra le formazioni senior, Pallacanestro Perugia non ha bisogno di presentazioni, è stata capolista solitaria per quasi tutto lo scorso campionato ed è reduce come le lucchesi dalle fasi nazionali per l'accesso alla serie A2. Si è comunque sostanzialmente rafforzata, all'uscita della play Agnese Soli, della guardia Lucilla Cragnolino e dell'ala Beatrice Olajide può schierare la play polacca Justyna Rudzka, il ritorno della guardia Emma Fausti e dell'esperta ala Milica Micovic.

Anche Firenze esce rafforzata dal mercato estivo, nonostante l'addio del centro Rachele Ceccanti vede il ritorno di Marta Rossini, guardia che ha ben fatto a S. Giovanni in A2 e l'arrivo delle lunghe Marta Ponzecchi da PF Prato e dell'esperta Laura Reani.

Lucca potrà mostrare, oltre al consolidato roster che tante soddisfazioni ha dato ai propri tifosi nello scorso campionato, la tecnica e l'esperienza da categoria superiore della play Sara Ceccarini e dell'ala Francesca Evangelista, provenienti da Jolly Livorno e della lunga Serena Bona, ultima stagione al Basket Girls Ancona in A2, categoria dove ha superato le 300 presenze. Grandi ambizioni come detto anche per Jolly Livorno nel difficile campionato di A2.

La squadra labronica ha dato il via durante l'estate ad un profondo rinnovamento del roster, con molte nuove arrivate di ottimo livello, tra le quali ci piace ricordare in particolare le 2006 Giulia Braccagni, Matilde Poggi e Sara Rinaldi.

Ci sono quindi tutte le condizioni per un torneo interessante sia per il pubblico che per gli addetti ai lavori, per l'elevato livello qualitativo delle squadre partecipanti.