Le Mura, esordio in Coppa

Basket Le Mura
venerdì, 19 settembre 2025, 18:42
Dopo le schermaglie del trofeo Settembre Lucchese, si inizia a fare sul serio per il primo obiettivo stagionale della Coppa Toscana. Le ragazze delle Mura Spring entrano in gioco nei quarti di finale e sabato ore 18,45, grazie all'ottimo ranking ottenuto con la prima posizione toscana dello scorso campionato, attendono al Palatagliate il CMB Valdarno che domenica scorsa ha battuto nella fase eliminatoria BF Pontedera per 68-60. Le valdarnesi, che hanno perso nel mercato estivo l'ala Heloise Azzola passata a Golfo Piombino, hanno capitalizzato i 15 punti di Anna Tartaglia e 12 a testa della rientrante Stella Innocenti e di Giorgia Sontsa Lucca vista al trofeo Settembre Lucchese invece ha mostrato di aver già compiutamente integrato le tre nuove arrivate e può ora contare sul ritmo di Sara Ceccarini, sull'utilissimo lavoro sporco di Francesca Evangelista e sull'esperienza e concretezza di Serena Bona.
La sconfitta con Firenze maturata solo negli ultimi quattro secondi e la vittoria contro Perugia, mai arrivata nello scorso campionato, pur nel valore che possono avere gli incontri precampionato hanno mostrato infatti una squadra già con un buon bioritmo, ma anche con ampi margini di miglioramento.
"Sabato prossimo affrontiamo Valdarno - commenta coach Pistolesi - con l'obiettivo di accedere alle Final Four di Coppa Toscana per misurarci sul primo obiettivo stagionale, cui puntiamo molto". In caso di vittoria con CMB Valdarno, Lucca infatti passerà alle Final Four di Siena del 27/28 settembre, dove troverà in semifinale la vincente tra Firenze Academy e Golfo Piombino.
venerdì, 12 settembre 2025, 11:51
Si scaldano i motori per la prossima stagione sportiva di serie B femminile, l'occasione per verificare lo stato di preparazione è il 3° Trofeo Settembre Lucchese, in agenda il 13 e 14 settembre al Palatagliate: si sfideranno Lucca, Firenze e Perugia tutte con ambizioni di alta classifica
domenica, 31 agosto 2025, 16:31
Presentata la prima squadra che affronterà il campionato di serie B, ormai interregionale con squadre da Liguria, Umbria e Marche nel corso della dodicesima edizione della Notte Bianca
martedì, 26 agosto 2025, 07:47
È iniziata l'avventura della stagione sportiva 2025/2026. Dopo le raccomandazioni, gli auspici ed i progetti dei vertici societari, la consueta foto istituzionale in formazione. A seguire un'ora con i preparatori fisici Nadia Centoni e Michele De Ranieri, poi altri sessanta minuti per iniziare ad assimilare i primi schemi di coach...
domenica, 24 agosto 2025, 08:57
Sabato 30 agosto ore 19,30 durante la "Notte bianca" Le Mura Spring si presenta alla città sul palco di Corso Garibaldi, grazie alla disponibilità dei locali "Old City" e "Caffè Monica" e agli enti che organizzano la serata: Prefettura di Lucca, Regione, Provincia, Comune, Confcommercio Lucca e Massa Carrara e...