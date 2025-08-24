Basket Le Mura



Le Mura, esordio in Coppa

venerdì, 19 settembre 2025, 18:42

Dopo le schermaglie del trofeo Settembre Lucchese, si inizia a fare sul serio per il primo obiettivo stagionale della Coppa Toscana. Le ragazze delle Mura Spring entrano in gioco nei quarti di finale e sabato ore 18,45, grazie all'ottimo ranking ottenuto con la prima posizione toscana dello scorso campionato, attendono al Palatagliate il CMB Valdarno che domenica scorsa ha battuto nella fase eliminatoria BF Pontedera per 68-60. Le valdarnesi, che hanno perso nel mercato estivo l'ala Heloise Azzola passata a Golfo Piombino, hanno capitalizzato i 15 punti di Anna Tartaglia e 12 a testa della rientrante Stella Innocenti e di Giorgia Sontsa Lucca vista al trofeo Settembre Lucchese invece ha mostrato di aver già compiutamente integrato le tre nuove arrivate e può ora contare sul ritmo di Sara Ceccarini, sull'utilissimo lavoro sporco di Francesca Evangelista e sull'esperienza e concretezza di Serena Bona.

La sconfitta con Firenze maturata solo negli ultimi quattro secondi e la vittoria contro Perugia, mai arrivata nello scorso campionato, pur nel valore che possono avere gli incontri precampionato hanno mostrato infatti una squadra già con un buon bioritmo, ma anche con ampi margini di miglioramento.

"Sabato prossimo affrontiamo Valdarno - commenta coach Pistolesi - con l'obiettivo di accedere alle Final Four di Coppa Toscana per misurarci sul primo obiettivo stagionale, cui puntiamo molto". In caso di vittoria con CMB Valdarno, Lucca infatti passerà alle Final Four di Siena del 27/28 settembre, dove troverà in semifinale la vincente tra Firenze Academy e Golfo Piombino.