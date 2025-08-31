Basket Le Mura



Le Mura Spring alle finali di Coppa Toscana

sabato, 27 settembre 2025, 09:02

Fine settimana dedicato alle Final Four per le ragazze del Greenlucca Le Mura Spring attese sabato sul campo del Palazzetto Orlandi di Monteriggioni (SI). L'avversario del turno di semifinale (inizio 17,30) sarà proprio il Costone Siena, uscito vincitore a sorpresa dai quarti di finale contro Nicobasket. Il retaggio del modesto ranking dello scorso anno fa abbinare Siena a Lucca che invece aveva concluso il campionato come prima delle toscane. L'altro abbinamento di semifinale (inizio 20,30) sarà Pielle Livorno contro Firenze Academy.

I rapporti di forze sono però cambiati rispetto al finale dello scorso campionato, con Siena che ha trovato nuovo slancio con l'inserimento in roster delle due lunghe ucraine Valeriia Kazantseva e Alona Samokhvalova, autrici nei quarti rispettivamente di 14 e 15 punti e della guardia Greta Miccoli che ne ha fatturati 13. Quindi una squadra tutta da scoprire per coach Pistolesi, che si affiderà all'esperienza del suo quintetto base. Gli inserimenti di questa estate si innestano infatti su una struttura già molto collaudata nel tempo, basti pensare Lucca ha accesso alle final four di Coppa Toscana per il secondo anno consecutivo, unica squadra tra quelle presenti lo scorso anno, quando le finaliste oltre le Spring furono Prato, Valdarno e Nicobasket.

Tutta da giocare anche l'altra semifinale, con la squadra del capoluogo toscano che ha già fatto vedere buone cose al Torneo del settembre lucchese, in particolare grazie al ritorno in lista di Marta Rossini e di Laura Reani e all'arrivo della lunga Marta Ponsecchi. Al turno dei quarti si è sbarazzata di Golfo Piombino per 66-40.Livorno invece nel mercato estivo ha puntato sull'innesto di giovani come Giulia Selmi e Martina Bullentini, ma ha dovuto soffrire per spuntarla contro Prato per 63-61 e spera in un rapido recupero dell'infortunata Claudia Collodi.

"Costone è una squadra molto attrezzata - analizza coach Pistolesi - fortemente cambiata rispetto allo scorso anno perchè hanno inserito due giocatrici straniere e Greta Miccoli, tutte con punti nelle mani, qualità nel gioco ed esperienza. Quindi una squadra da rispettare e che gioca in casa perchè hanno organizzato le finali. Sarà un impegno difficile, noi faremo di tutto per farci trovare pronte." Le vincenti dei due turni di semifinale si ritroveranno per la finalissima domenica 28 alle 18,30