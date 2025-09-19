Basket Le Mura



Le Mura Spring conquista la Coppa Toscana di serie B

lunedì, 29 settembre 2025, 08:30

Greenlucca Le Mura Spring - Firenze Basketball Academy 62-61 (14-24; 30-40; 45-52)



Le Mura Spring: Capodagli* 14, Dianda 4, Ceccarini* 12, Morettini 2, Geremei 3, Evangelista n.e., Chiti 7, Maffei n.e., Michelotti* 2, Papa n.e., Marinuzzi n.e., Bona* 18. All. Pistolesi, ass. Merola.



Firenze: Montesi 2, Reani 10, Amato 3, Ponzecchi, Rossini 16, Pasqualetti 3, Calviani 5, Rossi 2, Scartezzini n.e., Torricini 13, Tenerani 3, De Luca 4. All. Corsini, ass. Biscetti.



Arbitri: Andrea Cavallo e Mattia Filipovic di Siena.



Portano a casa la Coppa Toscana le ragazze del Greenlucca con una gara tutta grinta e determinazione, in cui hanno avuto il merito di crederci fino in fondo.

Dopo un primo tempo in cui non riuscivano a contenere le bocche da fuoco avversarie, le Spring sono rientrate in campo determinate a rientrare e nel finale sono riuscite nell'impresa.



Muove per prima il tabellone Capodagli da sotto proteggendosi con il ferro, ma è subito Reani ad impattare (2-2). Due punti di Dianda in torsione sullo scadere dei 24 secondi, ma ancora pari di Rossini con un giro in lunetta (4-4). Firenze prova l'allungo con De Luca, Rossini e la bomba di Tenerani (4-11), Lucca ricuce con Capodagli da sotto su assist di Ceccarini e i liberi di Bona (8-11), ma il fuoco dalla lunga di Firenze prosegue con Reani (8-14). Ceccarini a mettere una pezza da sotto, ma ancora Amato dalla lunga (10-17). Giro pieno di Ceccarini dalla lunetta, ma Rossini in penetrazione, Reani dalla media e Torricini da oltre l'arco portano Firenze in doppia cifra di vantaggio (12-24). Ceccarini coast to coast dopo un rimbalzo difensivo chiude il quarto sul 14-24.

Aprono il secondo quarto i due punti di Bona in penetrazione da destra, ma Firenze continua a colpire dai 6,75 con Torricini (16-27). Ancora Bona da sinistra su assist di Michelotti e Chiti dopo rimbalzo offensivo provano a ricucire (20-27). Dopo un libero di Torricini, Bona dal pitturato per il -6 (22-28). Il gancio da sotto ed i due liberi di Capodagli fanno l'impressione di una gara riaperta sul 26-28, ma subito Firenze prova ad allungare nuovamente con Rossini da due e Pasqualetti e Reani da tre (26-36). Lucca in questa fase spreca 6 tiri liberi su 8, al canestro di Geremei risponde quello di Rossini (30-38), poi sulla sirena Torricini per il 30-40.

Al rientro, subito Montesi e Capodagli su rimbalzo offensivo (32-42). Torricini per Firenze per cercare di tenere a distanza le lucchesi, che però approfittano di queste fasi di gioco un po' confuse per provare a farsi sotto. Bona dalla lunetta e di forza da sotto per il 36-44. Uno su due di Rossini, poi ancora Bona, si fa girare il tabellone più che altro dalla lunetta con Capodagli, Rossini, Morettini (42-47) poi spunta Chiti dall'angolo destro liberata da Capodagli per il -2 (45-47). Firenze però trova ancora il fondo della retina con Tenerani e l'and one di Calviani allo scadere per il 45-52.

Ultimo quarto, aprono i liberi di Ceccarini, ma risponde il centro di Calviani (47-54). Ceccarini in arresto e tiro dalla lunetta, poi ruba palla e segna in contropiede (51-54), facendo esaltare i tifosi lucchesi in tribuna che ora ci credono. Un libero di Bona al quinto minuto per tecnico al coach porta al -2 (52-54). Uno su due per Rossini poi Chiti in penetrazione da sinistra (54-55). De Luca fa respirare Firenze, ma subito Bona in acrobazia per il 56-57, a 3 minuti e mezzo dalla sirena. Penetrazione di Michelotti da destra per il sorpasso (58-57), con Dianda e Bona che arrotondano dai liberi sul 60-57. Segna ancora Rossini per il 60-59, poi il libero supplementare per il 60 pari a 60 secondi dalla fine. Capodagli piazzato da sinistra su assist di Michelotti per il 62-60. A 34 secondi Rossini guadagna due tiri liberi, ne mette uno. Lucca tiene palla facendo infrazione di 24 secondi. Time out Firenze con rimessa in attacco, 10 secondi scarsi a disposizione, schema che libera Rossi dall'angolo, ma il ferro respinge, rimbalzo di Bona, Lucca vince di uno (62-61).



"Le ragazze hanno un carattere enorme - commenta coach Pistolesi - perchè senza tre giocatrici, rotazioni ridotte e con un inizio dove Firenze non sbagliava veramente nulla, hanno tirato fuori questo cuore immenso. Quindi sono veramente contento, perchè vincere una coppa toscana tornando al femminile dopo anni al maschile è una grande soddisfazione anche per me".



Prossimo impegno per le ragazze della serie B, la prima di campionato al Palatagliate sabato 4 ottobre ore 18,30 ancora contro Firenze Academy.