Basket Le Mura



Le Mura Spring volano in finale di Coppa Toscana

domenica, 28 settembre 2025, 09:06

Greenlucca Le Mura Spring - Oleifici Fiorentini Costone Siena 61-43 (11-10; 28-26; 45-35)

Le Mura Spring: Capodagli* 5, Dianda 7, Ceccarini* 15, Morettini, Geremei 5, Evangelista*, Chiti 10, Maffei n.e., Michelotti* 6, Papa n.e., Marinuzzi n.e., Bona 13. All.: Pistolesi

Costone Siena: Casini 5, Samokhvalova* 13, Gandolfi n.e., Pastorelli 5, Zanelli* 2, Bonaccini G. n.e., Braida n.e., Pierucci 2, Bonaccini V.* 5, Nanni 2, Sabia*, Kazantseva* 9. All.: Fattorini

Arbitri: Riccardo Profeti e Azzurra Benenati di Livorno



Accedono alla finalissima di Coppa Toscana le ragazze del Greenlucca battendo un Costone Siena rimasto in partita almeno fino alla metà del terzo quarto. Le senesi, ben rinforzate dalle due straniere, puntano come sempre su agonismo e fisicità, ma pagano nel finale lo sforzo e le ridotte rotazioni lasciando ampi spazi per i contropiedi lucchesi.

Partono infatti forte le ragazze di casa con la tripla di Samokhvalova appena dopo il salto a due. I due liberi di Valeria Bonaccini portano sullo 0-5. Bona dalla lunetta sbocca anche le lucchesi con un uno su due. Poi toccano a Michelotti i primi punti dal campo su lancio lungo di Ceccarini (3-5). Dopo un libero di Bonaccini, ancora Costone con Zanelli in backdoor (3-8). Dianda da sotto dopo un rimbalzo in attacco, ma subito Siena con Samokhvalova (5-10) fa chiamare il time out a coach Pistolesi all'ottavo. Che ha il suo effetto, perchè Chiti con una veronica sottoplancia, Ceccarini su rimbalzo e ancora Ceccarini in acrobazia allo scadere fanno chiudere il quarto con le Spring in vantaggio (11-10).Al rientro su parquet partono meglio le Spring, Bona fa un giro pieno dalla lunetta, Chiti arresto e tiro liberata da Dianda, ancora Dianda prima in contropiede su palla rubata da Morettini e con un libero fanno allungare le lucchesi sul 18-10. Ma Siena non ci sta e ricuce subito con Kazantseva, Pastorelli e Samokhvalova (18-17). Michelotti e Ceccarini dalla lunetta fanno respirare le lucchesi (24-18), ma la tripla di Casini rimette le avversarie in scia (24-21).

Un altro libero per Samokhvalova, poi i due di Chiti (26-22). Siena riesce ad impattare al nono minuto con i liberi di Casini e il canestro di Samokhvalova, ma il sotyomano di Michelotti fa chiudere le Spring ancora avanti.Al rientro dall'intervallo lungo subito Bona dal pitturato su assist di Michelotti, poi Chiti su bella triangolazione con Ceccarini e Michelotti, infine Dianda forzando da destra (34-26). Nanni per Siena, poi uno su due per Bona portano sul 35-28 al quarto minuto. Le ragazze di casa sono sempre in partita con Samokhvalova (35-30) oltretutto Lucca deve fare a meno anche di Evangelista per un leggero infortunio al sesto minuto. Chiti assistita da Michelotti, Capodagli di forza nel traffico e Ceccarini da oltre l'arco e in arresto e tiro fanno però ora volare le lucchesi (44-31). Pierucci tenta di fermare l'emorragia, c'è tempo ancora per il libero di Geremei e per il canestro sulla sirena di Bonaccini che chiude sul 45-35.Ultimo quarto, Siena riparte con Kazantseva (45-37), ma due transizioni di Geremei su lanci di Michelotti e Morettini riportano il vantaggio di Lucca in doppia cifra (49-37). Ancora Kazantseva dalla media e dalla lunetta (49-40), poi sono Ceccarini in penetrazione dal fondo e Capodagli da oltre l'arco liberata da Ceccarini a chiudere sostanzialmente la contesa (54-40).

Nei titoli di coda, il giro in lunetta di Bona, la tripla di Pastorelli, l'and one di Bona e ancora Bona dalla media per chiudere sul 61-43. Lucca, un po' malconcia, è in finale."È' stata una partita combattuta perlomeno per trenta minuti - analizza coach Pistolesi - come era prevedibile, poi nell'ultimo quarto abbiamo un po' allungato. Abbiamo fatto una partita dignitosa, con buone cose in difesa; dispiace che siamo un po' acciaccate, oggi si è fermata anche Francesca Evangelista oltre a Maffei e Papa e con Bona non al massimo. Alle ragazze posso fare solo dei complimenti, nelle difficoltà delle rotazioni si sono adattate anche a ruoli diversi". Domenica 28 settembre finalissima con Firenze Academy alle ore 18,30.