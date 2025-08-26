Le Mura supera Valdarno e approda alle finali di Coppa Toscana

Basket Le Mura



domenica, 21 settembre 2025, 08:26

Greenlucca Le Mura Spring - CMB Valdarno 72-34 (19-9; 36-22; 53-28).

Le Mura Spring: Capodagli 13, Dianda 9, Ceccarini 11, Morettini 3, Geremei 2, Evangelista 6, Chiti 8, Maffei, Michelotti 4, Papa 2, Bona 14. All.: Pistolesi

CMB Valdarno: Tartaglia 6, Sabatini, Bizzarri 1, Sontsa 14, Sposato 6, Campagnano 5, Torrini, Solazzo, Morandini, Trapani, Innocenti, Baggiani 2. All.: Piccioli

Arbitri: Matteo Barbanti di Livorno e Marco Marini di Pisa



Approdano alle final four di Coppa Toscana le Spring vincendo una partita condotta dall'inizio ed utile anche per le indicazioni fornite per il prosieguo della stagione. Partono subito forte le lucchesi, Capodagli da tre su assist di Maffei, Bona da sotto, ancora Capodagli in torsione sottoplancia con fallo e Ceccarini che ruba palla su rimessa avversaria e segna in terzo tempo. In due minuti e mezzo 10-0 e partita che pare solo da gestire. Un libero per Bizzarri ma ancora Bona di sinistra da sotto (12-1). Valdarno si affida alla precisione dalla lunga di Sposato (12-4), ma Lucca risponde con Morettini da oltre l'arco da sinistra e con il gancio di Chiti da sotto, trovata libera da Evangelista (17-4). Sontsa si regola le mani dai 6,75, ma subito va a canestro anche Dianda su lancio lungo millimetrico di Ceccarini (19-7). Chiude il quarto Sonsta arresto e tiro per il 19-9.Inizio del secondo quarto Lucca pare rimasta in panchina, subito Sontsa dalla media (19-11), che, trovato il varco, si ripete altre due volte (19-15). Ancora Tartaglia da dentro l'area per le ospiti (19-17), costringendo coach Pistolesi a chiamare i timeout al terzo minuto. Al rientro in campo è Ceccarini a far riprendere margine alle padrone di casa con due punti da sotto ed un 1/2 ai liberi (22-17).

Un 1/2 anche per Evangelista, che, dopo un libero delle ospiti, trasforma da sotto un assist di Michelotti (25-18). Capodagli prima dalla lunetta, poi da sotto proteggendosi con il ferro (28-20). Si iscrive a referto anche Papa che trasforma dopo una prolungata azione sottocanestro (30-20). Tartaglia dalla media, poi giro pieno in lunetta per Dianda (32-22). Chiudono il quarto Bona e Michelotti per andare all'intervallo lungo sul 36-22.Al rientro su parquet le Spring mostrano di voler chiudere la pratica. Ceccarini da oltre l'arco da destra liberata da Michelotti, Bona che prima ruba palla in difesa e va a segnare, poi ancora da sotto trovata da Capodagli (43-22). Chiude il parziale Capodagli che ruba palla e va a segnare in contropiede (45-22). Si rivede Valdarno con Campagnano, ma subito Bona liberata no look sottocanestro da Ceccarini (47-24). Capodagli in penetrazione dopo rimessa in attacco fa chiamare il time out ospite. Torna a far muovere il tabellone Valdarno con Baggiani ed i due liberi di Campagnano (49-28). I liberi di Bona e Chiti chiudono il periodo sul 53-28.Ultimo giro di cronometro, partono meglio le ospiti con Sontsa dalla media e Sposato dalla lunga (53-33). Michelotti reagisce con un elegante arresto e tiro, poi Evangelista da sotto su assist schiacciato di Dianda, trasformando anche l'and one (58-33). Ceccarini prima libera Dianda con un lancio millimetrico da 20 metri, poi realizza da tre da distanza siderale 63-33. Un libero ospite, ma è ancora Lucca a segno con Dianda da tre su assist di Chiti, il giro pieno in lunetta di Chiti, Geremei su assist volante di Chiti ed ancora Chiti che chiude con una veronica sottocanestro per il 72-34 finale.

La partenza è stata confortante - commenta cosch Pistolesi - poi abbiamo calato un po' l'intensità, cosa che non possiamo permetterci, e quindi Valdarno è rientrata fino a due punti. Da lì abbiamo rimesso le cose a posto e grazie all'intensità difensiva siamo riuscite a scavare il solco. Il punteggio finale non è veritiero, Valdarno per come ha giocato meritava qualcosa in più."

Il prossimo sabato sono in programma le semifinali di Final Four a Siena, alle quali parteciperanno anche Firenze Academy, vincente con Golfo Piombino, Siena che ha battuto Nicobasket e Pielle Livorno che ha superato di due Prato.