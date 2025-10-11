Basket Le Mura



Le Mura Spring firma Sara Giangrasso

mercoledì, 22 ottobre 2025, 08:48

Le Mura Spring, nell'intento di permettere maggiori rotazioni a coach Pistolesi, è lieta di annunciare la firma di Sara Giangrasso. Classe 2000, nativa di Tortona, Giangrasso è un'esterna in possesso di ottime doti atletiche e offensive che andranno a combinarsi perfettamente con le qualità delle altre giocatrici attualmente già in organico. Cresciuta nel Derthona Basket, matura poi a Castelnuovo Scrivia dove debutta in Serie A2 nel 2016/17 e rimane anche nella stagione seguente. Nel 18/19 è ancora in Piemonte, a Moncalieri in Serie B dove resta due anni ottenendo nel secondo la promozione in A2. Nel 2020/21 arriva in Toscana a Jolly Livorno, mentre l'anno successivo è a Nico Basket con ottimi numeri di statistiche.

Nel 2022/23 è alla Virtus Cagliari, mentre la stagione torna in Piemonte per giocare con il Torino Teen in A2. La stagione 23/24 è sicuramente di ottimo livello con 12 punti di media, con il 33% da tre punti, il 46% da due e l'84% ai liberi per un totale di 336 punti realizzati. Nel 24/25 Sara apre la stagione con Basket Girls Ancona in A2 dove totalizza 19 presenze e 150 punti per poi passare a fine febbraio alla Cestistica Spezzina dove chiude con una media di 7,5 punti/gara."Sono molto contenta di essere a Lucca - il saluto di Sara - non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e sono molto carica".Sara è già a disposizione di coach Pistolesi e farà parte della squadra già dalla trasferta di Piombino di sabato prossimo.