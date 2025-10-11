Le Mura Spring firma Sara Giangrasso

Basket Le Mura
mercoledì, 22 ottobre 2025, 08:48
Le Mura Spring, nell'intento di permettere maggiori rotazioni a coach Pistolesi, è lieta di annunciare la firma di Sara Giangrasso. Classe 2000, nativa di Tortona, Giangrasso è un'esterna in possesso di ottime doti atletiche e offensive che andranno a combinarsi perfettamente con le qualità delle altre giocatrici attualmente già in organico. Cresciuta nel Derthona Basket, matura poi a Castelnuovo Scrivia dove debutta in Serie A2 nel 2016/17 e rimane anche nella stagione seguente. Nel 18/19 è ancora in Piemonte, a Moncalieri in Serie B dove resta due anni ottenendo nel secondo la promozione in A2. Nel 2020/21 arriva in Toscana a Jolly Livorno, mentre l'anno successivo è a Nico Basket con ottimi numeri di statistiche.
Nel 2022/23 è alla Virtus Cagliari, mentre la stagione torna in Piemonte per giocare con il Torino Teen in A2. La stagione 23/24 è sicuramente di ottimo livello con 12 punti di media, con il 33% da tre punti, il 46% da due e l'84% ai liberi per un totale di 336 punti realizzati. Nel 24/25 Sara apre la stagione con Basket Girls Ancona in A2 dove totalizza 19 presenze e 150 punti per poi passare a fine febbraio alla Cestistica Spezzina dove chiude con una media di 7,5 punti/gara."Sono molto contenta di essere a Lucca - il saluto di Sara - non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e sono molto carica".Sara è già a disposizione di coach Pistolesi e farà parte della squadra già dalla trasferta di Piombino di sabato prossimo.
lunedì, 20 ottobre 2025, 08:17
Altra gara vietata ai deboli di cuore quella tra Le Mura Spring e Civitanova giocata sul parquet di Ponte Buggianese per l'indisponibilità del Palatagliate. Vince Lucca dopo 14 cambi di vantaggio con un finale tutto carattere dove recupera otto punti di svantaggio negli ultimi tre minuti
domenica, 19 ottobre 2025, 12:17
L'indisponibilità del Palatagliate anche la domenica prima della lunga maratona dei Comics costringe le ragazze del Greenlucca ad affrontare una delle squadre più temibili del campionato lontano dalle mura amiche: si gioca al Palazzetto di Ponte Buggianese la terza di campionato contro Feba Civitanova
lunedì, 13 ottobre 2025, 08:22
Tornano alla vittoria le ragazze del Greenlucca in una partita dalle mille insidie, che riescono però da subito ad indirizzare nel verso giusto, senza far mai rientrare in partita le avversarie: alla fine il punteggio sorride alle biancorosse: 62 a 38
sabato, 11 ottobre 2025, 17:39
Si allarga ad un'altra regione il campionato toscano di serie B, dopo Umbria e Marche quest'anno si torna a giocare in Liguria. Dopo le sfide al palasport Mariotti di Spezia delle stagioni passate, le Spring salgono quest'anno a Lerici per incontrare la US Gino Landini, società neopromossa in serie B